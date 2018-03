Leichtathletik: Sina May und Luis Schwenk werden Kreismeister im Vierkampf

WEINGARTEN (sz) - Die Leichtathleten der TSG Leutkirch (Foto: Verein) haben bei den Kreismeisterschaften am Sonntag in Weingarten hervorragende Plätze erreicht. Die jungen TSG-Athleten gingen im Vierkampf (M/W10) mit zwei Siegen durch Sina May und Luis Schwenk nach Hause.

Mit 1545 Punkten gewann Sina May in ihrer Altersklasse. Hervorzuheben war dabei ihre neue Bestmarke im Hochsprung mit 1,22 Metern. Auch Luis Schwenk konnte mit 1204 Punkten in seiner Altersklasse gewinnen. In der Disziplin Schlagball lag er mit deutlichem Vorsprung und einer Weite von 34 Metern vor seinen Verfolgern. Scarlett Schöllhorn landete auf dem vierten Platz mit 1403 Punkten. Ihr fehlten nur fünf Punkte auf den Podestplatz. Sie konnte im Hochsprung mit 1,18 Metern und beim Schlagball mit 33 Metern neue persönliche Bestmarken setzen. Amira Dinler belegte mit 1230 Punkten und guter Leistung den sechsten Platz in dem Feld der insgesamt 13 Teilnehmerinnen.

In der Mannschaftswertung WK12 belegten die drei Mädchen mit 4178 Punkten den zweiten Platz. Nur die LG Oberschwaben mit ihren drei elfjährigen Mädchen hatte am Ende 27 Punkten mehr.