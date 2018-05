Leichtathleten starten gut in die Freiluftsaison

15 Leichtathleten des TSV Oberreitnau, begleitet von ihrer Trainerin Jana Heimpel und zahlreichen Eltern und Großeltern, sind bei den Cross- und Waldmeisterschaften in Simmerberg an den Start gegangen. Wie der Verein mitteilt, starteten die Läufer bei 600-, 900-, 1400- und 2300-Meter Läufen.

Einen ersten Platz gab es in der Altersklasse M9 für Lennart Baas, der die 600 Meter in schnellen 2:52 Minuten schaffte. Dritte Plätze gab es für Lea Bauer (W10) und Emma Broeg (W8). Den vierten Platz bei der Altersgruppe W8 bekamen Linn Bauer und Elin Bleicher, die sich ein Kopf an Kopfrennen lieferten. Ebenfalls in der Gruppe starteten Jill Kress und Zoe Arndt. Bei den neunjährigen sind Julia Boye und Janine Vetter mitgelaufen, die einen fünften Und sechsten Platz erreicht haben. In den Altersgruppen W10 und W11 haben Amelie Motz, Ida Friedmann und Evelyn Tippmann bis zum Schluss alles gegeben. Marlene Hecht und Leni Hildebrandt haben bei ihren Läufen, über 1400 und 2300 Meter, ebenfalls gute Zeiten geschafft. Bei den Mannschaftswettbewerben erreichten die U10-Mädchen Emma, Julia und Janine den 3. Platz und Linn, Elin und Jill Platz vier. Die U12-Mädchen, Lea, Evelyn und Amelie schafften ebenfalls den dritten Platz.

Bei der Bahneröffnung in Aulendorf lief es rund. In der Altersklasse U18 begann für Karolin Meurer der 800-Meter-Lauf, welchen sie mit einer guten Zeit von 2:46 Minuten erreichte. Während Frida Rauter in der Altersklasse U16 neuer Bestleistungen im Kugelstoßen, Hochsprung und 100-Meter-Lauf erzielte. Die 20-jährige Andrea Heimpel kam mit ihren Leistungen in Kugelstoßen, Hochsprung und im 100m-Lauf jeweils auf den zweiten Platz.