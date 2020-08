Leiche in Villingen erst nach Tagen entdeckt

Ein Leichenfund beschäftigt die Kriminalpolizei in Villingen. In einem Mehrfamilienhaus hatten Rettungskräfte am Dienstag eine verstorbene Person gefunden, bei der zunächst die Todesursache nicht geklärt werden konnte. Die Person lag bei hochsommerlichen Temperaturen bereits seit einigen Tagen in der Wohnung.

Am Morgen waren die Rettungskräfte, wie die Polizei erklärt, zu dem Haus in der Karlsruher Straße gerufen worden. Im Inneren der Wohnung machten sie dabei die grausige Entdeckung. „Die Person lag dort wohl offensichtlich schon länger“, berichtet Polizeisprecher Jörg Kluge. Offenbar hatten Nachbarn, trotz eines eindeutigen Geruchs im Treppenhaus nicht reagiert – erst Bekannte hätten sich Sorgen gemacht und dann Hilfe hinzugezogen. Ein Arzt konnte aufgrund des Zustands der Leiche zunächst keine eindeutige Todesursache feststellen, weswegen der Kriminaldauerdienst aus Singen hinzugezogen wurde.

Die Spezialisten konnten bei ihren Ermittlungen keine Auffälligkeiten feststellen. „Es gab auch keinen Verdacht eines Tötungsdelikts – letztendlich handelte es sich um eine natürliche Todesursache“, so der Sprecher zu den Ergebnissen des Kriminaldauerdienstes.

Demnach gibt es auch keine Verbindung zu einem Drogentoten, der Ende Juni im gleichen Mehrfamilienhaus gefunden wurde. Erst vor sieben Wochen hatte es die Polizei mit der Leiche eines 42-Jährigen zu tun. Aufgrund einer nicht natürlichen Todesursache zogen die Beamten des Streifendienstes auch damals die Kriminalpolizei hinzu. Hierbei wurde deutlich: Der Mann starb aufgrund seines Drogenkonsums.

Wie der Polizeisprecher erklärt, ist am Dienstagnachmittag ein weiterer Toter hinter verschlossener Tür gefunden worden. Zu dem Einsatz am Villinger Warenberg hatte die Feuerwehr gegen 11.30 Uhr anrücken müssen, nachdem der Bewohner die Türe nicht öffnete. Der ebenfalls alarmierte Notarzt konnte jedoch auch dort nur noch den Tod der Person feststellen. Auch hier habe es sich – wie wenige Stunden zuvor in der Karlsruher Straße – um eine natürliche Todesursache gehandelt.