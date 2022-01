Leib startet mit Platz zwei in Saison

Mit einem zweiten Platz in seiner Klasse ist der aus Wangen stammende, in Kressbronn lebende Fidel Leib in die neue Saison gestartet: Beim 24-Stunden-Rennen in Dubai holte er im Lamborghini Huracan Super Trofeo für Leipert Motorsport den silbernen Pokal nach Hause. Ein erfreulicher Auftakt für Leib in ein Jahr, welches erneut von vielen Unsicherheiten geprägt sein wird: Welche Rennen werden stattfinden? Wo sind wieviele Zuschauer erlaubt? – Dies alles kann sich kurzfristig ergeben und wieder ändern.

Relativ spontan erfolgte auch die Teilnahme des 33-jährigen Kressbronners an dem Rennen im Dubai Autodrome, wo vom 13. bis 15. Januar insgesamt 85 Autos an den Start gingen: „Ende November kam meine Tochter auf die Welt, weshalb ich natürlich so viel Zeit wie möglich zu Hause verbringen will“, berichtet Fidel Leib. Entsprechend knapp war die Reise kalkuliert: Abends kam er in Dubai an, morgens um neun Uhr saß er – übernächtigt und mit Jetlag – bereits am Steuer fürs erste Training. Doch es lief super für ihn und seine vier Teamkollegen; das Qualifying beendeten sie auf Position 1 der GTX Klasse. Am Freitagmittag deutscher Zeit fiel dann nach einer landestypischen Eröffnungszeremonie der Startschuss für das Rennen – bei Temperaturen, von denen Deutschland derzeit weit entfernt ist. Neben der großen Hitze gab es auch kleine technische Probleme, die das Team jedoch alle lösen konnte.

„Letztendlich sind wir auf Platz zwei der GTX-Klasse gefahren und damit alle sehr zufrieden. Das Beste aber ist, dass ich mein erstes Rennen als Vater gefahren bin und meiner kleinen Tochter direkt einen Pokal mit nach Hause bringen konnte“, freut sich Fidel Leib und hofft natürlich, dass dieses Jahr noch einige Trophäen hinzukommen: „Es ist wirklich eine schwierige Zeit. Man kann nur beobachten, wie sich alles entwickelt und was trotz Corona möglich sein wird. Auch was Sponsoren angeht, ist es natürlich eine große Herausforderung für mich – momentan bin ich auf jeden Fall offen für Angebote.“