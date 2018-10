Lehrerwohnhaus verwandelt sich zum Gemeindehaus

Ein buntes Rahmenprogramm sowie eine reichhaltige Speisekarte ist den Gästen am vergangenen Sonntag bei der offiziellen Einweihung des Dorfgemeindehauses in Heudorf bei Meßkirch geboten worden. Nach dem Festgottesdienst mit Pfarrer Stefan Schmid am morgen fand dann um 15.30 Uhr der offizielle Festakt mit Bürgermeister Arne Zwick, Ortsvorsteher Ernst Muffler und dem Architekturbüro Fetscher statt.

„Unser neues Dorfgemeindehaus ist ein wahres Schmuckstück im Ort und es ist wert, mit einem Fest eingeweiht zu werden“, brachte Ortsvorsteher Ernst Muffler die Einweihung auf den Punkt – dies fand rege Zustimmung in der Bevölkerung. Im vollen Saal des neuen Gebäudes gab es keinen freien Sitzplatz. „Die Gemeinschaft lebt davon, dass es Menschen gibt, die mehr tun, als sie müssen“, rundet Muffler seine Begrüßung ab und erklärt im Anschluss darauf, dass in diesem Projekt mehr als 4000 Arbeitsstunden der vielen fleißigen Helfer aus der Gemeinde und aus umliegenden Gemeinden stecken. Fast jeden Samstag haben diese ehrenamtlich, zum Teil bis tief in die Nacht, am neuen Dorfgemeindehaus gearbeitet.

Nach insgesamt etwa sieben Jahren Planung, die viele Hürden und Probleme mit sich gebracht haben, konnte mit diesem Engagement das ehemalige Lehrerwohnhaus in ein ansprechendes und modernes Dorfgemeindehaus umgebaut werden, das in Zukunft Platz für sämtliche Vereine im Ort bieten kann und auch für Veranstaltungen gemietet werden kann.

„Die Gemeinde hat es bewiesen: Wenn man beharrlich an etwas dran bleibt, dann zahlt es sich auch aus“, sagte Bürgermeister Arne Zwick bei seiner Begrüßung.

Förderverein und Heudorfer Vereine laden zum Verweilen ein

Neben einem Rundgang durch das Gebäude luden der Förderverein Gemeindesaal sowie die Heudorfer Vereine außerdem zum Verweilen bei Kaffee und Kuchen und einer Cocktailbar ein. Den Kindern wurde neben Kinderschminken und einer Fotobox außerdem auch ein Kinderkino in den Räumlichkeiten der Landjugend geboten. Zum Fest-Ausklang gab es unter anderem dann auch Dinnele und Wurstsalat.

„Für uns Vereine ist das neue Dorfgemeindehaus einfach super“, sagt Daniel Riegger vom Musikverein Heudorf. „Die Feuerwehr hat ein neues Gerätehaus und die Landjugend, die Turnerfrauen, die Landfrauen, die Ortschaftsräte und alle anderen Vereine haben neue Räumlichkeiten. Außerdem hat die Guggenmusik ein neues Probelokal und der Saal ist für ein Weihnachtskonzert von der Akustik her einfach perfekt“, sagt er abschließend.

Die erste Veranstaltung, nach der offiziellen Einweihung, findet heute Abend statt: Die freiwillige Feuerwehr Heudorf feiert ihr 111-jähriges Bestehen und lädt ab 17 Uhr zu einem Feierabendhock in das neue Dorfgemeindehaus ein. Die „Blaskappelle Schutzblech“ sorgt an diesem Abend für musikalische Unterhaltung.