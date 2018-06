Lehren aus diesem Debakel ziehen

Eine so strapaziöse Gemeinderatssitzung gibt es in Bad Waldsee nicht alle Tage. Der Nutzwert für Mandatsträger, Verwaltung und Gastredner war abgesehen vom ersten Komplex „Städtebaulicher Rahmenplan“ gleich Null. Weitere angeregte kommunalpolitische Debatten, wie sie der Wähler erwarten darf, sind nach einem langen Arbeitstag der Erschöpfung und Resignation darüber gewichen, dass nach drei Stunden Diskussion noch lange kein Ende der Tagesordnung absehbar war. Dazu kamen schlechte Rahmenbedingungen in der Schwemme.

Der Vorsitzende des Gremiums ist gut beraten, wenn er aus diesem Debakel seine Lehren zieht und künftig im Zweifel eine Sondersitzung einschiebt, statt die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker mit einer unrealistischen Tagesordnung zu überfordern nach achtwöchiger Sitzungspause. Nicht nur die städtebauliche Neuordnung wäre auf einer eigenen Sitzung gut aufgehoben gewesen, sondern vor allem die Zukunft der örtlichen Schulen. Es kann nicht sein, dass dem geplanten Waldseer Modell „Schulen in Gemeinschaft“ so wenig Raum beigemessen wird, dass es zum „Mini-Punkt“ auf einer Mammutsitzung wird. Das haben Schüler, Lehrer und Eltern nicht verdient.