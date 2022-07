Legendäre Mitternachtsrevue der Kreuzgangspiele

Musik um Mitternacht: Tatsächlich legendär sind die musikalischen Mitternachtsrevuen der Kreuzgangspiele der vergangenen Jahre. In diesem Sommer haben die Festspiele aufgrund der großen Nachfrage gleich zwei Termine angesetzt: Die Mitternachtsrevue unter dem Titel „Eldorado“ findet am 15. Juli und am 29. Juli, jeweils um 23.30 Uhr, im Kreuzgang statt.

Eldorado –das Sehnsuchtsland voller Gold. Dort werden alle Träume wahr und alle Wünsche erfüllt. Im Sommer liegt dieser wundervolle Ort nicht in Südamerika, sondern mitten in Feuchtwangen auf der Bühne im Kreuzgang. Das Theater ist in den vergangenen zwei Pandemie-Jahren für Viele – auf der Bühne, aber auch im Publikum – zu einem solchen Sehnsuchtsort geworden. In gewohnter Manier präsentiert sich das Ensemble der Kreuzgangspiele witzig, überraschend und äußerst musikalisch. Regie führt Ulrich Westermann. Die musikalische Leitung hat Bernd Meyer übernommen.

Karten gibt es unter Telefon 09852 / 90444 und auf www.kreuzgangspiele.de