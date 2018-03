Tettnang - Schlecker, Ihr Platz und der Teba-Neubau – in Tettnangs Geschäftsleben ist derzeit einiges in Bewegung. Und auch für die Leerstände in Karl- und in Montfortstraße gibt es teilweise konkrete Pläne, wie Martina Weishaupt verrät. Die SZ hat mit der Stadtmarketingbeauftragten einen Rundgang durch die Innenstadt gemacht:

Ehemals Feneberg, Storchenstraße/Ecke Bärenplatz: „Da wird sich was tun“, glaubt Martina Weishaupt mit Blick auf die bereits vor einiger Zeit angelaufenen Gespräche. Das seit Jahren leer stehende Gebäude zählt aufgrund der hohen Quadratmeterzahl zu den wenigen „Sorgenkindern“ der Stadtmarketingbeauftragten in der Montfortstadt – doch das soll sich nun hoffentlich bald ändern.

Teba-Neubau: „Da hab ich dagegen gar keine Sorgen – da wird in Kürze feststehen, wer den Laden übernimmt“, freut sich Martina Weishaupt schon jetzt. Zwar sei das Geschäft noch immer ausgeschrieben, aber es gebe bereits eine Reihe von Interessenten. Kein Wunder, findet die Stadtmarketingbeauftragte – sind die Räumlichkeiten doch nagelneu und liegen in 1A-Lage.

Schlecker: Die Tage von Schlecker sind gezählt, der Ausverkauf ist seit Ende dieser Woche abgeschlossen. Da das Geschäft renoviert und von der Lage her sehr attraktiv ist, stehen bereits einige „Filialisten an, die dort einziehen wollen“, sagt Martina Weishaupt. So sind NKD und Woolworth im Gespräch – wer es schließlich wird, soll sich in den kommenden Wochen entscheiden.

Ihr Platz : Wie schon berichtet zieht hier demnächst die Drogeriemarktkette Rossmann ein. Der genaue Übernahmetermin ist noch ungeklärt, weil der Vermieter des Gebäudes bislang noch nicht den Mietvertrag unterschrieben hat.

Ehemals Hagemeier: „Da laufen Gespräche zwischen Bürgermeister und Volksbank, denn an diese Stelle soll später der Durchgang zum ehemaligen Kistenfabrik-Gelände, dessen Eigentümer die Volksbank ist, hinkommen“, berichtet Martina Weishaupt mit Blick auf die geplanten Arkaden, die im Zuge der Karlstraßen-Sanierung entstehen. „Wir brauchen in der Karlsstraße unbedingt mehr Aufenthaltsqualität mit Sitzmöglichkeiten – daran fehlt es derzeit akut“. Gerne würde sie hier schon etwas Konkretes verkünden, doch die Bauarbeiten gehen wohl frühestens in fünf Jahren los.

Tchibo: Die Tchibo-Filiale schließt Ende November, doch Bürgermeister Bruno Walter und Martina Weishaupt setzen sich derzeit für einen Erhalt des Unternehmens in der Montfortstadt ein: Sie haben einen Brief an die Tchibo-Zentrale nach Hamburg geschickt, mit der Bitte, die Stadt nicht gänzlich zu verlassen. Tchibo sei auf der Suche nach größeren Räumlichkeiten, doch ein Ausbau am derzeitigen Standort nicht möglich. Nun wolle man gemeinsam nach einer Lösung schauen, hofft Martina Weishaupt.

Ehemals Seepfoten, Montfort- Ecke Schulstraße: „Das Gebäude zählt ebenfalls zu meinen Sorgenkindern – hier ist es nicht ganz einfach, Mieter zu finden“, sagt Martina Weishaupt. Derzeit sei hier keine Lösung in Sicht.

Ehemals Schlecker (neben Optik Federau): Dort möchte in eines der beiden Ladenlokale ein Interessent einziehen – wer genau, will die Stadtmarketingbeauftragte noch nicht verraten, da die Verträge noch nicht endgültig unter Dach und Fach sind. „Die kernsanierten Räume sind zur Hälfte vermietet und zur Hälfte noch vakant. Ich hoffe, dass durch den Einzug andere Interessenten sehen, was man nebenan aus dem noch freien Geschäft machen könnte“.

Ehemals NKD (zwischen Bike-Studio und Buchhandlung): „Hier tun wir uns besonders schwer, den Leerstand mit Leben zu füllen“, gibt Weishaupt zu. Derzeit sei auch hier keine Lösung in Sicht.

Ehemaliger Kinderladen (neben Restaurant Brünnle): Hier eröffnet zum 1. September ein neues Geschäft, das vor allem Kerzen im Angebot haben wird, wie Martina Weishaupt berichtet.

„Als ich 2009 in Tettnang anfing, hatten wir 35 Leerstände. Jetzt sind es nur noch ein paar wenige. Im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden ist unsere Situation wirklich gut“. Nach und nach habe auch bei den meisten Vermietern ein Umdenken stattgefunden, denn „Mietverträge über zehn Jahre“ gibt es heute nur noch selten, außerdem müsse ein Ladenlokal von Zeit zu Zeit einfach modernisiert werden. „Dank des Engagements der Vermieter haben wir es geschafft, in den vergangenen drei Jahren den Leerstand stark zu minimieren“, findet Martina Weishaupt.