Das 37. Dorffest mit Markttag in Liptingen hat am Samstag mit einem Open-Air-Konzert der Gruppe Leeeza begonnen. Schon das brachte eine stimmungsvolle Unterhaltung mit sich.

Die Gruppe, angeführt von der Sängerin Lisa Strothmann, versteht es, den Hits von früher und heute eine ganz eigene Note einzuhauchen. Die junge Sängerin aus Balingen, die bereits bei den Weltmeisterschaften der darstellenden Künste in Los Angeles jeweils den ersten Platz in den Kategorien Country- und Pop-Gesang geholt hat und bei „The Voice of Germany“ gesungen hat, hat sich auch in ihrer Heimatregion bereits einen Namen gemacht.

So konnte die einstige Gewinnerin von „Albstadt sucht den Superstar“ gemeinsam mit ihrer Band bereits auf zahlreichen Großveranstaltungen und Konzerten ihr Können unter Beweis stellen. Sie zog auch das Publikum in Liptingen mit einem starken Bühnenauftritt und einer starken Performance in ihren Bann.

Auch die örtlichen Vereine hatten sich vorbildlich für das leibliche Wohl der Open-Air-Konzertbesucher vorbereitet und waren bis zur Sperrstunde für die Gäste mit Essen und Trinken parat. Auch ein „Hau den Lukas“ war eine Neuheit beim Dorffest in Liptingen.

Krämermarkt und Kunsthandwerk

Der Sonntag war geprägt vom Krämermarkt, der mit 62 Marktbeschickern in der Emminger- und Tuttlinger Straße aufwartete. Dazzu gab es einen Kunsthandwerkermarkt mit 45 Ausstellern in und um die Schlossbühlhalle, ein Traktoren-OldtimerTreffen und ein „Führungstraining mit Pferden“.

Parallel zu den Darbietungen unterhielt der Musikverein Trachtenkapelle Emmingen mit einem Frühschoppenkonzert auf dem Festgelände. Abgelöst wurden die Musiker von der Blaskapelle „Schutzblech“ aus Liptingen, die den Nachmittag musikalisch abrundeten.

Für die Kinder gab es ein Abenteuerland mit Springburg, Kinderschminken, Bungee-Springen und einen Tret-Cart-Parcours rund um die Grundschule. In der Schule selbst wurden Kaffee und Kuchen angeboten.

Auf dem Kunsthandwerkermarkt in der Schloßbühlhalle gab es Interessantes zu bestaunen, und manch einer hatte sich auch für ein schönes Kunstwerk entschieden. Technisch Versierte trafen sich zu Gesprächen mit den Eigentümern bei den Traktoren. Am Nachmittag lud Barbara Matt schließlich noch zu einem Führungstraining mit Pferden ein.