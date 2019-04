Leckere Landpartie zur Post in Kemmerlang

Auch der Ravensburger – in der Selbstwahrnehmung natürlich ein Stadtmensch – verlässt am Wochenende gerne seine Metropole und strebt hinaus ins Grüne. Eine ordentliche Prise Landleben kommt ihm da gerade recht, gerne in schmackhafter Verbindung mit regionalem Essen von ursprünglicher Machart. Einfach was Echtes, Rechtes. Um ein Geheimtipp zu sein, ist die Post in Kemmerlang allerdings viel zu bekannt.

Es wäre auch merkwürdig, wenn ein Betrieb, der bereits seit Ende der 1960er-Jahre konstant in der Hand einer Familie ist, ein unbeschriebenes Blatt geblieben wäre. Die Familie Pechar – Mutter Sylvia als Gastgeberin im Service und Sohn Tobias am Herd – halten die gastronomische Fahne an der ehemaligen Postkutschenstation jedenfalls hoch. Das Innenleben der verschiedenen Gasträume mischt Modernes mit Althergebrachtem: Im alten Poststüble dominieren die klassischen Möbel in hellem Holz – das neue Stüble glänzt indes mit Landhaus-Charme, dunklerem Holz und etwas Leder. An der Wand finden sich historische Fotos aus einer Zeit, als die Leute noch nicht mit E-Bikes angezischt kamen.

Dass sich die Wirtschaft so lange gehalten hat, liegt neben der freundlichen Atmosphäre natürlich auch am Essen. Den Start gibt eine blitzsaubere Wildbrühe mit einer gefüllten Teigtasche: Das duftet nach schönen Waldaromen, Wacholder ist präsent und natürlich der Geschmack von Wildbret. Die Teighülle des Raviolo ist ein bisschen dick geraten, der Inhalt wirkt zudem ein klein wenig trocken – davon abgesehen konzentriert er viel Geschmack in diesem schönen Happen, der von feinen Gemüsestreifen und Schnittlauch begleitet wird. Nicht verstecken braucht sich auch die Vorspeise der Tischnachbarin, in deren Zentrum ein karamellisierter Ziegenkäse feinherbe Bitterkeit mit der malzigen Süße des braunen Zuckers verbindet. Birnenschnitze sowie mit kräftig-säuerlicher Vinaigrette versehenes Blattwerk machen die Sache richtig rund. Zum Beilagensalat gehört übrigens auch ein schlotziger Kartoffelsalat wie aus dem Lehrbuch schwäbischer Leibspeisen.

Dann streben sie mit Macht an den Tisch – die üppigen Hauptgerichte. Das ist zum einen ein Schweinebauch mit wirklich krosser Kruste, zart und frei von irgendwelcher Tranigkeit. Für ein wenig gemüsige Auflockerung sorgen Zucchini und Champignons. Die Soße schmeckt etwas langweilig, entbehrt offenbar der fleischlichen Grundlage und hat wenig aromatisches Potenzial. Zudem dickt sie beim Abkühlen rasch ein. Hauptgericht Numero zwei ist ein Kalbsrücken, der in der Tat eine ideale Figur in zartem Rosa macht. Die Calvados-Soße hat allerdings einen vom Alkohol des Apfelschnapses dominierten Geschmack, der die anderen Nuancen stark überlagert. Insgesamt fehlt es ein wenig an Würze, was man natürlich auch so deuten könnte, dass die Küche den Dingen ihren Eigengeschmack lassen will. Jedenfalls reden wir hier lediglich von kleinen Schwächen, die an der guten Qualität des Angebots insgesamt nichts ändert. Sodass der Geheimtipp, den jeder kennt, vollkommen zu Recht beliebtes Ziel all jener ist, die mal raus wollen aus der Stadt.