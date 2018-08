Lechzen nach dem Regen: Wer das Wasser besonders braucht

In vier Wochen rollt der Verkehr über die neue B 30 Süd - zumindest über das erste Stück. Die Arbeiten sind inzwischen so weit fortgeschritten, dass Projektleiter Joachim Rosinski vom Regierungspräsidium Tübingen von einer Teilfreigabe Mitte September ausgeht. Vor allem die Untereschacher können sich also kurz nach den Sommerferien endlich über eine erwartete deutliche Entlastung freuen. Alle anderen müssen noch ein Jahr warten.

Befahrbar ist ab Herbst dann das Teilstück zwischen dem Gewerbegebiet Karrer und der alten B 30 an der ...