Lebkuchen-Mehlsäcke für Bruderhaus-Bewohner

Was bei Eltern und Kindern auf dem Ravensburger Wochenmarkt gut ankommt, macht auch im Bruderhaus Freude: Mitglieder des Rotary Clubs Ravensburger brachten für alle 51 Heimbewohner Backtüten mit Lebkuchenteig, Ausstecherle in Form des Ravensburger Mehlsacks und eine Schürze samt Backanleitung. Maßgeblich gesponsert wird die Aktion von den Rotariern Marc und Ferdi Hamma. Die Heimleiterin des Bruderhauses, Sibylle Arana, war begeistert: „Da zieht dann am Mittwochs-Backtag der feine Lebkuchen-Geruch durch das ganze Haus. Und die Heimbewohner erinnern sich an ihre Kindheit!“