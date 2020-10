Lebenswerk für die Leichtathletik

10. Oktober 2020: Das Gelände um Schloss Großlaup-heim gleicht einer Eventlocation. Zahlreiche Sportler, die am SchlossCross teilnehmen, und die Zuschauer erwarten einen ganz besonderen Programmpunkt des Laufevents – so hatten sich die Organisatoren und Verantwortlichen des TSV Laup-heim die 20. Ausgabe des SchlossCross vorgestellt. Doch die Corona-Pandemie machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Sie mussten den Jubiläumslauf absagen.

Trotzdem ließen es sich die Verantwortlichen der Leichtathletikabteilung des TSV Laupheim nicht nehmen, im kleinen Kreis einen Programmpunkt der Schloss-Cross-Veranstaltung zu begehen: Sie überreichten Jürgen Littwin, dem Laup-heimer Leichtathletik-Urgestein und Vater des Schloss-Cross, die goldene Plakette des Deutschen Leichtathletik-Verbandes für seine Verdienste um den Sport.

Bei der Ehrung hoben die Festredner Lotte Obrist, Vorsitzende des Leichtathletikkreises Biberach, TSV-Präsident Hilmar Kopmann und der Abteilungsleiter der Leichtathletik-Abteilung, Jakob Rehberger, das Engagement Littwins und seine Verdienste um den Schloss-Cross hervor.

Jürgen Littwin förderte als langjähriger Trainer einer Leistungsgruppe junge Talente im TSV Laup-heim und schaffte es mit fundiertem Fachwissen, Kreativität und Improvisationstalent immer wieder aufs Neue, bestmögliche Trainingsbedingungen zu schaffen, betonten die Redner. „Seine“ Athleten hätten es ihm wiederholt mit Teilnahmen an Landes- und sogar an nationalen Titelkämpfen gedankt.

Der Wunsch nach optimalen Trainingsmöglichkeiten war im Grunde genommen auch das Saatgut für den Schloss-Cross, sagten die Redner. Ende der Neunzigerjahre suchten die TSV-Leichtathleten nach Möglichkeiten, die Leichtathletik in den Fokus zu rücken und so mögliche Sponsoren auf sich aufmerksam zu machen – allem voran Jürgen Littwin.

Der TSV bewarb sich für die Ausrichtung der Kreiswaldlaufmeisterschaften, mit Erfolg: Am 18. März 2000 waren rund 45 Schüler und knapp 40 Erwachsene erstmals auf der Strecke durch den Schlosspark unterwegs. Im zweiten Jahr, in dem erstmals auch der Freizeitlauf ausgetragen wurde, rannten bereits 130 Läufer den Schlossberg hinauf, im Jahr darauf waren es bereits 150 Athleten. Der Plan ging auf und die Erfolgsgeschichte Schloss-Cross nahm ihren Lauf. Bei der letzten Ausgabe in 2019 gingen über 600 Läufer auf die Strecke.

Der Beschluss der Stadt Laup-heim, das in die Jahre gekommene Herrenmahdstadion zu sanieren, ließen Jürgen Littwin zwei Ziele verfolgen: Das neue Stadion sollte den Laupheimer Leichtathleten eine Heimat mit optimalen Möglichkeiten sein. Noch mehr aber sollte es eine Sportstätte werden, die – nach der Umbenennung der Anlage in „Gretel-Bergmann-Stadion“ – ihrer Namensgeberin würdig ist. In unzähligen Arbeitsstunden mit dem Leichtathletik-Team konnte Jürgen Littwin seine Erfahrung einbringen. Bis heute profitieren Leichtathleten aller Altersklassen von den Trainingsbedingungen im Gretel-Bergmann-Stadion, betonten die Redner.

Spuren weit über Laupheim hinaus hinterlässt Jürgens Littwins Auseinandersetzung mit der Geschichte Gretel Bergmanns, die zugleich auch ein Auseinandersetzen mit den dunkelsten Stunden deutscher Geschichte ist. Aus dem ersten Zusammentreffen mit Gretel Bergmann entwickelte sich eine enge Freundschaft. Jürgen Littwin war es ein Anliegen, der Öffentlichkeit Gretel Bergmanns Geschichte und das ihr widerfahrene Unrecht ins Gedächtnis zu rufen.

Die aus Laupheim stammende Spitzenhochspringerin stellte 1936 bei den württembergischen Meisterschaften mit 1,60 Metern den deutschen Rekord ein, der seinerzeit aber keinen Einzug in die Rekordlisten fand. Auch galt Bergmann als aussichtsreiche Kandidatin auf eine Olympiamedaille, ehe sie vom NS-Regime mithilfe fadenscheiniger Vorwände um die Olympiateilnahme gebracht wurde. Das Erzählen über Gretel Bergmanns Geschichte bewirkte, dass sie mittlerweile weit über Laupheims Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Der Deutsche Leichtathletik-Verband erkannte 2009, 73 Jahre nach Gretel Bergmanns deutschem Rekord, ihre Leistung nachträglich als Rekord an. Auf Jürgen Littwins Initiative hin wurde anlässlich der Leichtathletik-Europameisterschaft 2018 in Berlin ein Trailer über Gretel Bergmann einem breiten Publikum präsentiert.

Die persönliche Verbundenheit zu Gretel Bergmann ließ Jürgen Littwin auch zu Bergmanns 100. Geburtstag im Jahr 2014 aktiv werden. Er organisierte einen Festakt mit rund 300 Gästen. Zahlreiche Prominente, darunter der ehemalige Präsident des nationalen olympischen Komitees, Walter Tröger, und die Hochsprung-Olympiasiegerin, Ulrike Nasse-Meyfarth, erwiesen Gretel Bergmann die Ehre.

Dass Jürgen Littwin auch sportlich sehr erfolgreich war, festigt und komplettiert das Bild eines Leichtathleten mit Herz und Seele, eines Athleten, der seinen Sport lebt, hoben die Redner hervor. Sie erinnerten an Littwins Weltmeistertitel über 4x200 Meter bei der Hallenweltmeisterschaft 2006 in Linz und über 4x400 Meter bei der Weltmeisterschaft 2007 in Riccione.

Leichtathletik-Abteilungsleiter Jakob Rehberger schloss seine Ansprache mit den Worten: „Wir Leichtathleten und der TSV Laup-heim können stolz sein, Jürgen Littwin in unseren Reihen zu haben!“