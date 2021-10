„Lebensräumen für Jung und Alt“ bieten buntes Angebot für Senioren

Die „Lebensräumen für Jung und Alt“ der Stiftung Libenau bieten Seniorinnen und Senioren ein vielschichtiges Programm – Beispiele dafür Rikscha-Fahrten, Candle-Light-Dinner, Spieletreff und Digitalberatung. Teilt die Stiftung mit.

Und wenn es dann noch aktive, kreative Menschen, wie etwa Matthis Hepp aus Ravensburg oder Cees Visser aus Meckenbeuren gibt, dann könnten die Tage als Senior sogar aufregend, lehrreich und vor allem sehr abwechslungsreich werden. Der eine ist der 14-jährige Matthis Hepp. Er sei maßgeblicher Teil der Digitalberatung im generationenübergreifenden Wohnen in der Weinbergstraße in Ravensburg. Dort erklärte er den fitten Bewohnerinnen und Bewohnern, die digitale Welt ihrer Smartphones und Tablets oder auch die Bedeutung von Emojis, die die Enkel an die Großeltern verschicken. Für die Teilnehmenden würden diese Stunden nicht nur neues Lernen bedeuten, sondern vor allem auch Geselligkeit und vielfältigste Möglichkeiten zum Austausch.

Doch nicht nur „digital“ seien die Senioren in den „Lebensräumen für Jung und Alt“ unterwegs. Zwar sei der traditionelle Spieletreff in der Weinbergstraße und im Rahlentreff durch Corona in den vergangenen Monaten immer wieder ausgebremst worden, doch jetzt liefe er wieder an. Dann würden in den jeweiligen Gemeinschaftsräumen verschiedenste Spieltische mit unterschiedlichen Spielen aufgebaut, und jeder Tisch werde von einem Spielbegleiter „betreut“.

Eine besondere Art von Mobilität verschaffe der gebürtige Niederländer Cees Visser den Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses der Pflege St. Josef in Brochenzell. Mit einer Fahrrad-Rikscha hole der 70-Jährige immer freitags die Seniorinnen und Senioren aus ihrem Alltag heraus und fahre sich durch Brochenzell, Meckenbeuren oder auch mal in die weitere Umgebung. Der 83-jährige Gebhard Wagner war früher selbst begeisterter Rennradfahrer. Die Erinnerungen seien geblieben. Und die tausche er auf der Rikscha mit Cees Visser aus, denn der sei früher auch mal Rennrad gefahren.

Wenn dann ab und an noch das traditionelle Candle-Light-Dinner auf dem Programm stehe, dann treffen zwei der Highlights im Leben der Seniorinnen und Senioren aufeinander. Denn auch im gesetzten Alter wüssten sie gutes Essen und entsprechendes Ambiente zu schätzen. Neben allen kulinarischen Leckereien gehe es aber auch hier in allererster Linie um die wichtigsten Zutaten für einen erfüllten Alltag – Kommunikation, Lachen und tolle Gesellschaft.