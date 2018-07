Lebenslange Haft im ersten Guantánamo-Zivilprozess verhängt

Washington (dpa) - Im ersten Prozess gegen einen Guantánamo- Häftling vor einem US-Zivilgericht ist der Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ahmed Khalfan Ghailani stand im Zusammenhang mit den Anschlägen auf die US-Botschaften 1998 in Tansania und Kenia in New York vor Gericht. Der aus Tansania stammende Mann war im November für schuldig befunden worden, an einer Verschwörung zur Zerstörung von US-Eigentum beteiligt gewesen zu sein. Das Strafmaß verkündete das Gericht heute.