Lebenshilfe wächst in allen Bereichen

Finanziell und personell stehe die Lebenshilfe gut da, ein hohes Maß an Motivation fördere die gute Atmosphäre. Mit diesen erfreulichen Fakten eröffnete der Vorsitzende Werner Berschneider die Mitgliederversammlung der „Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung“ in der lichtdurchfluteten Cafeteria der Lebenshilfe in Lindenberg. Der Verein hat derzeit 318 Mitglieder und wird sich im neuen Jahr mit etlichen Veränderungen auseinandersetzen müssen. Das betreffe sowohl die gesetzlichen Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes, die einen Neubau erforderlich machen, als auch Veränderungen in Vorstand und Geschäftsführung.

In seinem Jahresrückblick untermauerte Geschäftsführer Frank Reisinger mit Zahlen die erfolgreiche Bilanz des Jahres 2018. Dank der „Verlässlichkeit, Qualität und Herzlichkeit“ von Lebenshilfe und Werkstätten sei in allen Bereichen die Zahl der Beteiligten gestiegen: Es gebe mehr Personal, mehr Mitarbeiter in der Werkstatt, in den Wohnheimen lebten mehr Menschen stationär, und auch bei der Frühförderung der Kinder sei ein kleiner Zuwachs zu verzeichnen. Die Auftragslage in den Werkstätten sei so hoch gewesen, dass Arbeiten an andere Tagesstätten vergeben werden mussten. Dank großzügiger Spenden konnten viele Ausflüge und Projekte unternommen werden.

Lobend schilderte er die Geschichte des „Rainhauses“ in Lindau, das „Inklusives Wohnen“ vorbildlich ermögliche und für das die Lebenshilfe zudem die Denkmalschutzmedaille erhalten habe.

Für das Jahr 2019 stellte Reisinger fest, dass es schwieriger werde, für die Halbtagesstellen und Schichtdienste qualifiziertes Personal zu finden. Zudem werde es im Verwaltungsbereich durch stufenweise Gesetzesänderungen in den Jahren 2020 und 2023 Umstrukturierungen und damit verbunden einen weitaus größeren Verwaltungsaufwand geben. War beispielsweise bisher das Wohnen in Wohnheimen mit einem Vertrag geregelt, der Unterkunft und Verpflegung als Grundpauschale, Betreuungsleistung als Maßnahmenpauschale und betriebsnotwendige Anlagen mit einschloss, sozusagen eine „All-Inclusive-Leistung“, so werde es künftig aufgesplittet in Teilbereiche wie Kosten für Wohnen, Lebensunterhalt oder Fachleistungen, in der als Konzept das „Wohnen als personenzentrierte Leistung“ gerechnet wird.

Laut Schatzmeister Heribert Riedmüller fließen der von der Lebenshilfe erwirtschafte Jahresüberschuss von 309 000 Euro und der Überschuss der Werkstätten von 80 000 Euro vollständig in die Rückstellungen. Betreut werden derzeit 279 Kinder und Jugendliche, im Wohnbereich leben 138 Menschen, und in den Werkstätten arbeiten 221 behinderte Mitarbeiter. Insgesamt beschäftige die Lebenshilfe 458 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.