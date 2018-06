Lebenshilfe e.V. vorerst letztmals beim Brunnenschmücken dabei

Die Vorbereitungen für den 37. Wangener Ostereiermarkt am Freitag und Samstag, 2. und 3. März, laufen nicht nur im Rathaus, sondern auch in den Schulen. Am Vortag, Donnerstag, 1. März, werden die Brunnen unter Mithilfe des städtischen Bauhofs geschmückt. Um Details abzusprechen, waren Vertreter der Schulen im Rathaus. Oberbürgermeister Michael Lang (links) und die Verantwortliche für den Ostereiermarkt, Julieta Strobel, dankten den Pädagogen und Eltern für ihr Engagement. Bei den Brunnenführungen, die speziell während der beiden Tage des Ostereiermarkts veranstaltet werden, erfreut der Schmuck aus gekranzten Girlanden und Ostereiern die Besucher besonders. Für den Ostereiermarkt werden die Brunnen von folgenden Teilnehmern geschmückt: St. Martins-Brunnen (Marktplatz) von der Johann-Andreas-Rauch-Realschule, Gusseiserner Brunnen (Kreuzplatz) von der Grund- und Werkrealschule Niederwangen, Gusseiserner Brunnen (Schmiedstraße) von der Berger-Höhe-Schule, Gusseiserner Brunnen (Zunfthausgasse) von der Grundschule im Ebnet, Gusseiserner Brunnen (Postplatz) von der Grundschule Deuchelried, Mariensäule (Herrenstraße) von der Martinstorschule, Adlerbrunnen (Herrenstraße) von der Gemeinschaftsschule, Eichendorff-Brunnen (Lange Gasse) von der Freie Waldorfschule, Gusseiserner Brunnen (Spitalstraße) von der Lebenshilfe, Kopfwäsche-Brunnen (Argenufer) von der Grundschule Leupolz, Brunnen Innenhof Spital von der Grundschule Neuravensburg und die Krone auf dem Marktplatz von der Freien Schule Allgäu. Foto: Stadt Wangen