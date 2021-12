Nach den Schneefällen droht Gefahr - schwerer Schnee lässt Äste brechen

Der Schnee wird in den niedrigeren Regionen wohl nur kurze Zeit liegen bleiben. Dennoch ist es ratsam, bei Spaziergängen jetzt besonders vorsichtig zu sein. Denn in den letzten 24 Stunden ist viel nasser, schwerer Schnee gefallen. An vielen Orten droht daher Schneebruch - besonders im Wald.

Verschneit sehen die Wälder im Winter besonders schön aus, doch Spaziergänge im Wald sollten aktuell vor allem im Allgäu vermieden werden. Denn bereits geschwächte oder abgestorbene Äste oder ganze Bäume könnten unter der Schneelast endgültig abbrechen oder umknicken. Eine Gefahr für Spaziergänger.

Besonders zum Wochenende ist Vorsicht geboten, denn es wird in den kommenden Tagen weiterer Schnee erwartet. Damit erhöht sich das Risiko von Schneebruch zusätzlich.

Schneebruch ist besonders dann eine akute Gefahr, wenn der Schnee nass und schwer auf den Ästen lastet oder wenn er schon länger in den Bäumen liegt. Auch bei starkem Wind sollten die Wälder gemieden werden. Bei Spaziergängen in verschneiten Gebieten sollten daher offene Flächen gewählt werden.

Manche Gefahr lässt sich erkennen, wenn Bäume auffallend schief stehen oder die Äste stark herabhängen. Doch nicht nur im Wald, auch über auf Gehwegen kann schwerer Schnee Äste zum Brechen bringen. Auch Autos oder Gebäude können durch Schneebruch beschädigt werden.

Mit Ästen, die sich unter dem Schnee biegen und sogar brechen können, muss bereits jetzt gerechent werden. Zum Wochenende hin könnte die Gefahr stelleweise noch steigen. (Foto: Hans-Christian Hauser)

Erst ab nächster Woche wird es wieder etwas milder

In den nächsten Tagen ist laut Wetterwarte Süd noch mit weiteren Schneefällen in der Region zu rechnen. Während es sich im Laufe des Donnerstags wieder aufklart, ist speziell ab Freitagvormittag nach einer eisigen Nacht wieder verbreitet mit Schneefall zu rechnen, der am Bodensee auch in Regen übergehen kann. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 400 und 500 Metern.

Laut Regenradar kann der Schneefall bis in den Samstag hinein anhalten, die Schneefallgrenze könnte in der Nacht von Freitag auf Samstag bis auf 300 Meter sinken. Danach beruhigt sich die Lage. Bis Mittwoch dürfte es nur noch vereinzelt zu Schnee- oder Graupelschauern kommen. Auch die Temperaturen steigen sich in der kommenden Woche auf knapp über null Grad.

Der Himmel bleibt aber auch in den kommenden Tagen eher bedeckt. Vereinzelt kann gefrierender Regen die Straßen gefährlich glatt machen. Dort, wo auf Bäumen der Schnee vereist, kann es weiter zu Schneebruch kommen.