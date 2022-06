„Leben (gemeinsam) teilen“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bad Saulgau/Biberach - Die Katholische Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Saulgau hat sich in Kooperation mit den Dekanaten Biberach und Saulgau in einer gemeinsamen Fahrt auf den Weg nach Stuttgart gemacht. Über 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den beiden Dekanaten erlebten auf dem 102. Katholikentag in Stuttgart die Vielfalt und Lebendigkeit von Kirche heute. Neben Fachvorträgen, Podiumsdiskussionen und Kulturveranstaltungen blieb den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Zeit für religiöse Impulse und Gebete. Vor allem aber Zeit, einander zu begegnen, was viele in der Zeit der Pandemie sehr vermisst haben. Die beiden Dekanatsreferenten Björn Held und Robert Gerner zogen gemeinsam mit Peter Werner von der keb eine positive Bilanz des Tages: „Es war ein sehr schöner und erlebnisreicher Tag, der uns gezeigt hat wie Kirche auch sein kann: Lebendig und inspirierend.“