Lebedew ist neuer Trainer in Berlin

„Ich bin heiß auf die Saison. Von mir aus könnte es morgen schon losgehen.“ Mit dieser Kampfansage hat sich gestern der neue Volleyball-Cheftrainer des SCC Berlin, Mark Lebedew, vorgestellt. Der 43-jährige Australier trainierte in der vergangenen Saison den inzwischen insolventen VC Franken. Die Ziele des SCC: Die Qualifikation zur Champions League.

Trotz der schwierigen Umstände in Bamberg habe er es immer geschafft, eine motivierte Mannschaft aufs Feld zu schicken und mit dem sechsten Platz einen guten Tabellenplatz erreicht, beschreibt SCC-Geschäftsführer Kaweh Niroomand eine Qualität des neuen Trainers. Zudem verkörpere Lebedew die richtige Mischung aus Volleyball-Erfahrung und theoretischem Wissen. Darüberhinaus sei er kommunikationsstark, ohne an der Seitenlinie den Alleinunterhalter zu spielen. Seine guten Deutschkenntnisse und seine Leidenschaft für den Volleyball-Sport hätten letztlich entscheidend zu seiner Verpflichtung beigetragen, so Niroomand.

Mark Lebedew begann seine Trainerkarriere bei der australischen Nationalmannschaft, die er fünf Jahre lang coachte. Danach war Wuppertal die erste Station seiner Auslandstätigkeit. Es folgten Verträge in Belgien (VC Asse-Lennik), Italien (Vibo Valentia) und Polen (Jastrzebski Wegiel), bevor er 2009 als Cheftrainer beim SG Eltmann anheuerte.

Die Erwartungen der Berliner Volleyball-Verantwortlichen an den neuen Übungsleiter sind hoch. Im Europacup möglichst weit kommen, bei der Entscheidung um die Deutsche Meisterschaft ein entscheidendes Wort mitreden und die Qualifikation für die Champions-League erreichen, lautet die Zielsetzung. Dafür steht Lebedew ein Kader zur Verfügung, der in den wichtigen Mannschaftsteilen weitgehend zusammengehalten werden konnte. Durch die Rückkehr von Felix Fischer und die Verpflichtung des lettischen Mittelblockers Viktor Korzenevics soll zusätzliche Qualität in den Kader kommen. Gesucht werden noch ein weiterer Diagonalspieler sowie Verstärkung im Außenangriff. Im Vergleich zu Friedrichshafen, Unterhaching und Düren sei es aber gelungen, einen Großteil des Kaders zu halten. Durch den Umbruch bei den Konkurrenten sehen die Berliner eine gute Chance in den Titelkampf einzugreifen, spekuliert Kaweh Niroomand. Insgesamt plant der Verein mit zwölf Spielern in die Saison zu gehen, der Gesamtetat liegt bei etwa 900 00 Euro. Um Spitzen-Volleyball in Berlin weiterhin attraktiv zu präsentieren, wird der Verein voraussichtlich zehnmal in die wesentlich größere Max-Schmeling-Halle umziehen. Zu diesen Spielen kamen in der abgelaufenen Saison jeweils über 4000 Zuschauer. (wn)