League of Legends MSI findet im Mai in Island statt

Nach einer pandemiebedingten Pause kehrt das League of Legends Mid-Season Invitational (MSI) in diesem Jahr zurück. Wie Entwickler Riot Games am Montag mitteilte, soll das Event im Mai ohne Publikum in der isländischen Hauptstadt Reykjavik stattfinden.

„Die Mannschaften werden sich nach ihrer Ankunft in Island in Quarantäne begeben“, hieß es in der Mitteilung von Riot. Ein ähnliches Vorgehen gab es bereits zur LoL-Weltmeisterschaft in Shanghai, bei dem alle anreisenden Teams zwei Wochen in Einzelquarantäne mussten, bevor das Event begann.

Änderungen gibt es auch am Format: Es gibt keine Vorrunde mehr. Alle qualifizierten zwölf Mannschaften starten direkt in der Gruppenphase. Daraus gehen sechs Teams hervor, die erneut in einer Gruppe spielen, aus der sich vier Mannschaften für das Halbfinale qualifizieren.

Das MSI ist neben der WM das zweite internationale Turnier im LoL-E-Sport-Kalender. Dabei nehmen die besten Teams aus den Frühlingssaisons der regionalen Ligen teil. Eine genaue Aufschlüsselung, welche Teams sich qualifizieren, gab es zunächst nicht. Amtierender Champion ist die Berliner Organisation G2 Esports.

