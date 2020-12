League of Legends mehrfach ausgezeichnet bei Game Awards

Angedeutet hatte es sich bereits vor einigen Wochen, nun ist es klar: Der Allgäuer Luftfahrtzulieferer Liebherr Aerospace mit Sitz in Lindenberg kommt mit Kurzarbeit und Betriebsruhe allein nicht durch die Krise. Das Unternehmen wird bis Ende des Jahres 2022 am Stammsitz und im Zweigwerk in Friedrichshafen von insgesamt 2650 Stellen rund 360 abbauen, wie die Geschäftsführung am Donnerstag auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigte. Bereits getrennt habe man sich von 200 Leiharbeitern.