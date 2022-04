Leader-Steuerungskreis wählt 17 Kleinprojekte zur Förderung aus

Der Leader-Steuerungskreis des Vereins „Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben“ (REMO) hat 17 Kleinprojekte aus Oberschwaben zur Förderung ausgewählt. Darunter sind zum Beispiel die „Wilhelmsdorfer Bewegungsinseln“, das „Regionale Verkaufshäusle für Lebensmittel“ in Horgenzell Zogenweiler und die „Neugestaltung Brunnentreff Pfrungen“.

Zur Förderung der ausgewählten Kleinprojekte in der Leader-Region stehen knapp 200 000 Euro zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Mehr als zwei Drittel aller eingereichten Projektideen konnten dieses Mal mit einer Förderung bedacht werden. Von insgesamt 24 eingereichten Anträgen, erhielten demnach 17 Projekte den Zuschlag. So viele Kleinprojekte konnten bisher noch nie innerhalb eines Projektaufrufes beschlossen werden, schreibt der Verein weiter.

Die drei zur Förderung ausgewählten Projekte „Reute-Gaisbeuren bewegt!“, „Wilhelmsdorfer Bewegungsinseln“ und „Bewegung in Natur und Heimat“ in Fronreute lassen sich unter dem Themenblock „Bewegungsplätze“ zusammenfassen.

Zudem widmen sich sieben Projekte dem Thema regionale Grundversorgung und Direktvermarktung: „Verkaufsautomat mit Glasüberdachung“ in Wilhelmsdorf Zußdorf; „Warenautomat Wallenreute“; „Einrichtung eines Verkaufsraums zur Direktvermarktung“ in Ostrach Einhart; „Regionales Verkaufshäusle für Lebensmittel“ in Horgenzell Zogenweiler; „Infrastrukturmaßnahmen für die solidarische Landwirtschaft Ostrachtal“; „Bau und Anschaffung eines Anhängerprototypen zur „teilmobilen Schlachtung“ von Robustrindern in Riedhausen und „Anschaffung einer Teigknetmaschine sowie Zubehör zur Brotherstellung“ in Eberhardzell-Hummertsried.

Fünf der zur Förderung ausgewählten Projekte dienen dem Gemeinwohl: „Virtueller Schulungsraum für die Bürgerkarte“ in Horgenzell und Wilhelmsdorf; „Beschaffung von Instrumenten für den Musikverein Renhardsweiler“; „Neugestaltung Brunnentreff Pfrungen“; „Kindertagespflege Bierstetten“ und „Infostation virtueller Aussichtsturm“ in Altshausen.

Bei den übrigen zwei Projekten, die mit einer Zuwendung bedacht wurden „Touristisches Natursporthighlight – Eislaufen auf dem Fürstin Sophien See in Bad Waldsee“ und „Wildtierlehrpfad Naherholungsgebiet Tannenbühl“ in Bad Waldsee handelt es sich um eine Sport- und Freizeitattraktion.

„LEADER“ steht für die „Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“, vom Französischen übersetzt „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale“.