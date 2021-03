Leader fördert 17 Projekte im WürttembergischenAllgäu

17 Kleinprojekte im Württembergischen Allgäu können sich über eine Förderzusage von insgesamt rund 190 000 Euro freuen. Wie die Leader-Geschäftsstelle der Regionalentwicklung Württembergisches Allgäu (ReWA) mitteilt, hat der Steuerungkreis in einer Online-Videokonferenz sechs private Projekte, sechs öffentliche Projekte und fünf Projekte von Vereinen zur Förderung ausgewählt.

Sieben der zur Förderung bedachten Projekte lassen sich laut Pressemitteilung unter dem Themenblock „Freizeit-Kultur-Vereinsleben“ zusammenfassen. Dazu zählt die Anschaffung einer Musik-APE und mobilen Theke für Indoor- und Outdoor Events in Wangen, die Ausstattung eines 3-D-Bogenparcours in Wolfegg, die Gestaltung des Platzes am Brunnen Hof Rummel in Eisenharz, das Bauernhausmuseum Wolfegg auf dem Weg zur Barrierefreiheit mit einem WC-Container, der Musikverein Kißlegg mit der Ausstattung einer Sitzgelegenheit im Vereinsheims und der Gestaltung der Außenanlage sowie der Musikverein Heggelbach mit der Anschaffung von Pauken. Auch soll ein Kooperationsprojekt der Leader-Aktionsgruppen Oberschwaben, Mittlere Alb, Mittleres Oberschwaben und dem Württembergischen Allgäu zur Erstellung einer Pilger-App für den Oberschwäbischen Pilgerweg gefördert werden.

Fünf Projekte punkteten im Themenbereich Nahversorgung und Existenzsicherung, so das Presseschreiben: die Solawi Wangen mit der Anschaffung eines Foliengewächshauses sowie die Mosterei Milz, die künftig in Friesenhofen ansässig ist, mit der Beschaffung eines Schnelldampferzeugers. Auch zwei Direktvermarkter können sich über eine Förderung freuen. So können unter anderem auch künftig in der Ortschaft Immenried Lebensmittel zur Grundversorgung vor Ort eingekauft werden. In Bodnegg überzeugte die Anschaffung eines mobilen Hühnerstalls.

Fünf von den zur Förderung kommenden Projekten sind Gemeinschaftseinrichtungen wie die Ausstattung des Verweilplatzes Berg-Michel in Siggen, ein Kassensystem für die Turn- und Festhalle in Beuren, die Aufstellung eines WC-Containers auf dem Freizeitgelände und der Aufbau einer Spielanlage am Schulzentrum in Kißlegg. Außerdem soll der Dorfplatz in Neuravensburg/Schwarzenbach zur Begegnungsstätte der Generationen werden und mit einem Brunnen, erweitert durch Möblierungselemente, zum Verweilen einladen.

Im Zuge dieser Sitzung erhielt auch ein Kooperationsprojekt der Gemeinden Kißlegg, Argenbühl, Vogt und Wolfegg grünes Licht, welches sich über Mittel der Landschaftspflegerichtline in Höhe von 109 000 Euro freuen darf. Die für den Bereich Kunst- und Kultur ausgelobten 10 000 Euro Fördergeld erhielt das Projekt „1. Wangener PflasterSpektakel – ein Straßentheaterfestival“.