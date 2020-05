LAZBW-Leiter: „Die Natur um uns herum gibt uns Kraft“

Ja, wer hätte sich das vor Mitte März 2020 vorstellen können: Mit einer „Vollbremsung“ ist am 15. März diesen Jahres der Bildungsbereich am LAZBW quasi auf null zurückgefahren worden. Plötzlich kein reges Treiben mehr durch die zahlreichen Lehrgangsteilnehmer und Workshop-Besucher. Stattdessen: Überlegungen zu Notfallplänen anstellen, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen und die Versorgung unserer Tiere sicherzustellen.

Für eine bildungsaffine Einrichtung wie das Landwirtschaftliche Zentrum mit seinen vielen Veranstaltungen und überbetrieblichen Ausbildungsgängen, die vom Kontakt mit den Besuchern lebt, bedeutet dies – neben dem Wegfall von eingeplanten Einnahmen, Stillstand und kein Angebot mehr für unsere Kunden. „Neue Regeln“ mit möglichst viel Homeoffice und Abstandhalten prägten nun das Geschehen.

„Stallpersonal kann Tiere per Laptop aus betreuen“

Lediglich Homeoffice geht aber für viele Mitarbeiter am LAZBW nicht. Das Stallpersonal kann nicht die Tiere per Laptop von zu Hause aus betreuen. Unser Personal bei den Versuchen in den Stallungen, aber auch auf den Versuchsfeldern draußen, muss vor Ort tätig werden. Genauso warten die Felder auf ihre Bestellung, und die Silage-Ernte kann auch nicht per Computer und Homeoffice erfolgen. Andere Aufgaben, wie die zum Beispiel die Feldhasenzählung oder die fleißigen Hände in unserer Küche, verlangen ebenso Präsenz vor Ort.

Neben Schutzmasken prägen Videokonferenzen die innerbetriebliche und die Kommunikation mit Außenstehenden. Man muss so ehrlich sein: Man vermisst zunehmend auch die persönlichen Besprechungen und Begegnungen wie so viele derzeit. Bei den Arbeitsgebieten, wo Homeoffice möglich ist, zeigt sich jedoch auch gelegentlich das Optimierungspotenzial der Netzversorgung in der geliebten oberschwäbischen Provinz.

„Bisher Erreichtes nicht aufs Spiel setzen“

Nach acht Wochen Herunterfahren und Abkehr von gewohnten Betriebsabläufen hält sich die Begeisterung von uns allen am LAZBW zunehmend in Grenzen. Aber wir sind uns bewusst: Wir müssen durchhalten, auch um das bisherige Erreichte nicht durch zu frühe Ungeduld wieder aufs Spiel zu setzen. Da sind natürlich die aktuellen Signale und Lockerung des Shutdown ein wichtiger Silberstreif am Horizont: Auch wir vom LAZBW beginnen wieder langsam mit einem Einstieg in die Bildungsmaßnahmen.

Unbedingt für den Berufsabschluss erforderliche überbetriebliche Ausbildungsgänge für Auszubildende im Ausbildungsberuf Landwirt sollen ab Mitte Juni starten. Zuvor müssen wegen der engen und nicht zu vermeidenden Kontakte zwischen Lehrkräften, Tieren und Auszubildenden sowie der nächtlichen Unterbringung im Internat des LAZBW umfangreiche Hygienepläne entwickelt werden und mit den Gesundheitsbehörden abgestimmt werden.

„Kühe zeigen sich weiterhin fleißig“

Neben diesem Impuls des langsamen Beginnens sind wir erfreut, dass die Natur um uns herum uns Kraft gibt: Das Gras sprießt, die Felder sind bestellt, der Raps verbreitet mit seinen gelben Blüten Optimismus, das baut uns alle auf. Corona zum Trotz zeigen sich unsere Kühe weiterhin fleißig: Sie geben völlig unbeeindruckt ihre Milch und kalben wie gewohnt ab, wenn die Zeit dazu reif ist.

Viele von uns betrachten diese wohltuende Umgebung jetzt auch mit etwas intensiverem Blick. Ja, die Natur und unsere Tiere geben uns in diesen schwierigen Zeiten Energie und Zuversicht. Und es geht uns wie allen anderen Bürgern. Wenn wir auf die Natur und unsere Felder mit ihren wachsenden Beständen blicken, ist die Botschaft klar: Es geht weiter. Und wir hoffen alle miteinander, dass wir bald diese schwierige Situation hinter uns haben und diesen Virus besiegen können.

Franz Schweizer, LAZBW-Leiter