Lauteracher Gesangsverein „Eintracht“ blickt positiv in die Zukunft

LAUTERACH – Bei der Hauptversammlung des Gesangvereins Lauterach hatte Vorsitzender Manfred Aierstock am Freitag im Gasthaus Krone hauptsächlich Eines zu tun: Er war mit dem Verteilen von kleinen Geschenken beschäftigt, denn es gab viele Mitglieder, die lange Jahre dabei waren, nie oder fast nie gefehlt haben, oder einen runden Geburtstag feiern konnten.

Verein berichtet von vielen Höhepunkten

Nach der Begrüßung durch Aierstock und dem Totengedenken erhielten die zahlreich erschienen aktiven und passiven Mitglieder zunächst Bratwürste und Kartoffelsalat. Schriftführerin Waltraud Kloker berichtete detailliert über alle Vereinsaktivitäten. Höhepunkte waren der Ball der Vereine, die Sängerfasnet, das Frühlingsfest und der Jahresausflug ins Blühende Barock nach Ludwigsburg mit 36 Teilnehmern bei bestem Spätsommerwetter. Dort war neben der weltgrößten Kürbisausstellung insbesondere König Friedrich von Württemberg positiv aufgefallen, der mit 2,11 Meter Größe und über 200 Kilogramm Körpergewicht Napoleon zu der Äußerung veranlasst hatte, wie die menschliche Haut sich so weit ausdehnen könne.

Weitere Höhepunkte des Vereinsjahres waren der Chorverbandstag Donau-Bussen in Uttenweiler oder auch die Teilnahme beim Christbaumstellen mit Waffeln und Buchweizen Brand. Ulrike Munding konnte einen erfreulichen Kassenbericht abliefern, denn das Vereinsvermögen ist 2018 auf gutem Niveau um fast 1500 Euro angewachsen, insbesondere durch die Bewirtung beim Frühlingsfest, welche 2019 jedoch an den Fasnetsverein abgegeben wird – und damit in jüngere Hände. Für die Kassenprüfer Friedhelm Walbaum und Franz Burger stellte Franz Burger fest, dass alles stimmt, und empfahl die Entlastung des Kassiers.

Bürgermeister lobte das Engagement

Der Singstundenbesuch lag laut Bericht von Gertrud Burger mit einer Quote von 83 Prozent über jenem des Vorjahres mit 81,50 Prozent. Zehn Mal Alt, und je sechs Mal Sopran, Tenor und Bass ergibt 28 aktive Sängerinnen und Sänger zum Jahresende, Gerd Rühle war im Juni neu hinzugekommen.

Dirigentin Annette König bedankte sich für das Engagement der Aktiven. Manfred Aierstock erwähnte das Frühlingsfest als den absoluten Höhepunkt des Vereinsjahrs, und die Tatsache, dass die meisten Auftritte kirchlicher Natur waren. Zusammen mit den passiven Mitgliedern umfasst der Verein derzeit fast 80 Mitglieder. „Singen soll nicht zur Last werden, sondern Freude bereiten“ war seine Botschaft.

Bürgermeister Bernhard Ritzler als aktiver Sänger bemerkte, dass der Name „Eintracht“ Programm sei, und für den guten Zusammenhalt im Verein stehe. Das Verhältnis zwischen Gesang und Geselligkeit sei ausgewogen. Der Bericht des Schriftführers sei wie eine Dorfchronik. Man fühle sich wohl im Verein, und sei offen für neue Mitglieder. Die Entlastung des Kassiers und des Vorstands erfolgte einstimmig.

Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden Ulrike Munding und Gerold Burger geehrt. Bei den Proben nie gefehlt haben Irmgard Burger, Christel Kammerlander, Rita König, Ulrike Munding, Siegfried König und Karl Walter. Einmal gefehlt haben Maria Fisel, Waltraud Kloker, Irmgard Walter, Alfred Aierstock, Gerold Burger und Gerd Rühle.

Manfred Aierstock überreichte allen Geehrten ein Geschenk. Der Chor sang zum Abschluss anlässlich des 80. Geburtstags von Karin Eppensteiner, die über 50 Jahre mitgesungen hat, die Lieder „Weihnachtsstern“ und „Brünnlein“. Bei einer deutschen Version von „Amazing Grace“ sang die Jubilarin noch einmal selbst mit.