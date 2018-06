Laut „Bild“ Modedroge Crystal weiter auf dem Vormarsch

Berlin (dpa) - Der Konsum der Modedroge Crystal Meth ist in Deutschland im achten Jahr in Folge gestiegen. Das geht aus neuen Daten zur Drogenkriminalität hervor, die Bundesregierung und BKA morgen vorstellen und die der „Bild“-Zeitung vorliegen. Demnach stellte die Polizei im vergangenen Jahr 77 Kilogramm kristallines Methamphetamin sicher - ein Plus von drei Prozent. 2012 waren es 75 Kilogramm, damals 88 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Die größten Funde gab es 2013 demnach in der Grenzregion zu Tschechien.