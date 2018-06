Laut „Bild“ höhere Sozialbeitrage geplant

Berlin (dpa) - Trotz der Überschüsse in den Kassen der Sozialversicherungen plant das Arbeitsministerium laut „Bild“-Zeitung höhere Beiträge. Das gehe aus einem Verordnungsentwurf für 2013 hervor, so das Blatt. Für Bezieher höherer Einkommen erhöhe sich der jährliche Krankenkassenbeitrag um bis zu 110 Euro, heißt es in dem Bericht. Der Rentenbeitrag steig für sie im Westen um bis zu 235 Euro und im Osten um bis zu 117 Euro. Außerdem solle der Wechsel von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung erschwert werden.