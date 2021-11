Laupheims OB appelliert: „Nur gemeinsam schaffen wir es aus dieser Situation heraus“

Die Zahlen steigen, die Corona-Regeln werden fast wöchtenlich angepasst – und dennoch ist die aktuelle Situation bedrohlich. In einem Appell wendet sich Oberbürgermeister Gerold Rechle nun an die Bürgerinnen und Bürger in Laupheim und Umgebung. Er setzt auf Impf- und Testangebote – aber auch auf das Miteinander in der Gesellschaft.

„Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

als vor einem Jahr das öffentliche Leben heruntergefahren wurde, so geschah dies vor allem, um die Risikogruppen vor den Gefahren der Pandemie zu schützen. Ältere Menschen, Patientinnen und Patienten mit Vorerkrankungen oder Menschen mit einer Behinderung konnten sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht durch eine Impfung gegen das Virus wappnen. Nun müssen wir erneut die direkten sozialen Kontakte beschränken und Einschränkungen ertragen. Doch diesmal vor allem, um die zu schützen, die seit Ausbruch der Pandemie alles geben, damit Infizierte die Erkrankung bestmöglich überstehen.

Seit Monaten kämpfen Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und das medizinische Pflegepersonal gegen das Leiden und Sterben auf Intensivstationen an. Die aktuell extrem hohen Inzidenzzahlen bringen diejenigen, die seit Monaten anderen beistehen und ihnen Kraft geben, ans Ende ihrer eigenen.

Vierte Welle ist erneuter Kraftakt

Daher ist es nun umso wichtiger, dass jeder von uns erneut seinen Beitrag leistet, um die hohen Infektionszahlen zu drücken und damit die 4. Welle zum Abflachen zu bringen. Ich weiß, dass dies viel verlangt ist, vor allem deswegen, weil sich ein Großteil der Bevölkerung vorbildlich an die gebotenen Vorgaben gehalten hat. Für all diejenigen, die die erforderlichen Schutzmaßnahmen mitgetragen, durchgehalten und sich vor allem zum Wohl der Gemeinschaft zurückgenommen haben, ist diese vierte Welle ein erneuter Kraftakt, der Ihnen ein weiteres Mal ein unfassbares Maß an Solidarität und Ausdauer abverlangt.

Dennoch dürfen wir jetzt nicht in unseren Bestrebungen nachlassen, um nun auch einigermaßen gut durch den Winter zu kommen. Gerne möchte ich an dieser Stelle Ihnen allen von Herzen danken, dass Sie Ihren Anteil zur Pandemiebekämpfung so tapfer geleistet haben und Sie bitten, in diesem Sinne nicht nachzulassen. Denn nur gemeinsam schaffen wir es aus dieser Situation wieder heraus.

Neues Testangebot im Rentscher Gebäude

Im Kampf gegen die Pandemie stehen uns wirksame und erprobte Mittel zur Verfügung. Denn neben dem Einhalten der bekannten Hygiene- und Schutzmaßnahmen, dem Tragen der Maske sowie der Reduktion von direkten sozialen Kontakten, können wir sowohl auf das Testen als auch auf das Impfen zurückgreifen. Beides wollen wir vor Ort weiter stärken, weshalb nicht nur in Zukunft mehr Impftermine im Rentschler Gebäude angeboten werden sollen, sondern sich dort ebenfalls ein weiteres Testangebot befindet.

So können sich Interessierte ab Mittwoch, 24. November, dort an sechs Tagen in der Woche testen lassen. Denn auch wenn das Impfen vor schweren Verläufen sehr gut schützt, bietet es keine absolute Sicherheit gegen eine Infektion. Aus diesem Grund ist es äußerst wichtig, dass alle Bürgerinnen und Bürger weiterhin ein Testangebot nutzen können.

Dass wir ohne aufeinander Rücksicht zu nehmen durchs Leben gehen und unsere eigenen, persönlichen Entscheidungen keine Auswirkungen auf andere haben, ist ein Trugschluss.

Oberbürgermeister Gerold Rechle

Dieser permanente Dauer-Ausnahmezustand hat vor allem eines gezeigt: Egal wie man es dreht und wendet, wir leben in einer Gesellschaft der Aufeinander-Angewiesenen. Dass wir ohne aufeinander Rücksicht zu nehmen durchs Leben gehen und unsere eigenen, persönlichen Entscheidungen keine Auswirkungen auf andere haben, ist ein Trugschluss. Die österreichische Regierung hat dies mit dem Satz: „Pandemie ist keine Privatsache“ sehr deutlich auf den Punkt gebracht.

Auch jetzt brauchen wir die Unterstützung von jeder und jedem. Daher bitte ich Sie, halten Sie sich an die Schutz- und Hygienemaßnahmen und nutzen Sie vor allem die angeboten Test- und Impfmöglichkeiten, die Ihnen nun verstärkt geboten werden. Schützen Sie sich dadurch selber und somit auch die anderen, sodass wir gemeinsam bestmöglich und vor allem gesund durch diesen Winter kommen. Mit besten Grüßen und Wünschen für die kommende Adventszeit,

Ihr Gerold Rechle

Oberbürgermeister“