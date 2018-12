Laupheimer Salonorchester lädt zum Neujahrskonzert

Laupheim (sz) - „Per Due“ – unter diesem Motto steht das Neujahrskonzert des Laupheimer Salonorchesters, das am Samstag, 12. Januar 2019, im Kulturhaus stattfindet. Beginn ist 19 Uhr.

Sängerin Maria Rosendorfsky hält dem Laupheimer Salonorchester schon seit zwölf Jahren die Treue. Diesmal gesellt sich die Kanadierin Christianne Bélanger dazu, die als Mezzo-Sopranistin im Ulmer Theater gesungen hat. Beide versprechen Gesangskultur auf sehr hohem Niveau: An diesem Abend singen sie Duette für Sopran und Mezzosopran auf dem Programm wie „Duo des fleurs“ von Léo Delibes (aus Lakmé) , „We are women“ von Leonard Bernstein (aus Candide) oder „Anything you can do“ von Irvin Berlin (aus Annie get your gun). Die letzten verfügbaren Karten sind beim Kulturhaus erhältlich.