Laupheimer berichtet über herausforderndes Studium zwischen Homeoffice und Präsenz

Zwar flachte die Pandemie 2022 ab, jedoch stand schon die nächste Krise auf der Schwelle, die vieles, beruflich wie privat, durcheinanderwirbelte: Der Krieg in der Ukraine. In einer kleinen Serie erzählen Menschen aus Laupheim und Umgebung, wie es ihnen ergangen ist, mit welchen Plänen sie in das Jahr gestartet sind, wie sie durch die derzeitigen Krisen gekommen sind, welche Herausforderungen sie meistern mussten und was ihnen Mut und neue Kraft gab, ob sich ihre Sicht auf die Welt verändert hat und welche Hoffnungen und Gedanken sie zum Jahreswechsel bewegen.

Mein Name ist Jakob Rehberger, ich studiere seit dem Wintersemester 2020/2021 Biologie an der Ludwig-Maximilians Universität (LMU) in München und bin in meiner Freizeit seit 2019 Abteilungsleiter der Abteilung Leichtathletik des TSV Laupheim.

So begann sein Studium

Nachdem ich 2020 mein Abitur und meine Ausbildung zum Umweltschutztechnischen Assistenten an der Kilian-von-Steiner-Schule abgeschlossen hatte, habe ich mich dazu entschieden, Biologie in München zu studieren. Das Studium startete aufgrund der Corona-Pandemie zunächst als reines Onlinestudium. Für das zweite Semester sah alles nach einem Präsenzstudium aus, doch schlussendlich war auch dieses komplett online, mit der Ausnahme eines Labortages. Als dann auch das dritte Semester – das Wintersemester 2021/2022 – anstand, hieß es lange Zeit erneut, man werde alles für Präsenzvorlesungen und -praktika vorbereiten, doch trotzt einer Impfquote von 98 Prozent wurde auch das dritte Semester nur online angeboten. Immerhin gab es auch hier am Ende des Semesters einen freiwilligen Praktikumstag. In der ersten Zeit fand ich die Online-Vorlesungen noch relativ spaßig, da ich mir die Zeit frei einteilen konnte und so auch mal morgens Sport treiben oder Termine auf den Vormittag legen konnte.

Doch mit der Zeit verlor das auch seinen Reiz, da die Arbeitsbelastung immer größer wurde. Vereinzelt gab es auch Videokonferenzen, in welchen die Studenten Fragen stellen konnten. Die beste Lösung in dieser Zeit boten Dozenten, die zusätzlich zum hochgeladenen Video ihrer Vorlesung noch ein Fragenmeeting anboten.

Kommilitonen verlieren Lust am Studium

Insgesamt verloren viele meiner Kommilitonen mit der Zeit die Lust am Studium und auch mir sagte das Online-Studium wirklich nicht zu, da kein oder nur sehr begrenzt Austausch unter den Studenten möglich war, der aber für einen guten Lernerfolg, zumindest für mich, essenziell ist.

Auch die online durchgeführten Praktika fand ich alles andere als sinnvoll. Viele andere Fakultäten an der LMU hatten sich entschlossen zumindest die Praktika in Präsenz anzubieten, doch auch diese waren in meinem Studiengang nur digital möglich. Als Anfang März 2022 die Clubs wieder öffneten und wir weiterhin im Homeoffice sitzen mussten, fühlte man sich als Student vernachlässigt.

Endlich: Vorlesungen in Präsenz

Vor Beginn meines vierten Semesters Anfang 2022 wurde uns Studenten mitgeteilt, wir sollten uns auf Vorlesungen in Präsenz einstellen. Aber kaum jemand glaubte daran, dass dies wirklich passieren würde. Doch tatsächlich startete mein viertes Semester dann mit Präsenzvorlesungen und Praktika. Auf die Praktika bezogen bedeutete dies, dass ein Großteil der Biologie-Studierenden meines Jahrgangs im vierten Semester das erste Mal eine Pipette in der Hand hielt.

Um die ausgefallenen Praktika etwas zu kompensieren und ein paar Module vorzuziehen, um im sechsten Semester mehr Zeit für die Bachelorarbeit zu haben, entschloss ich mich dazu, im August ein Praktikum in einer Arbeitsgruppe in der Biochemie zu absolvieren. Dieses Praktikum war mein absolutes Highlight im vergangenen Jahr. Zum einen, da mir das praktische Arbeiten im Labor sehr viel Spaß macht, zum anderen da ich eine Menge sympathischer und kompetenter Menschen kennenlernen durfte und so nun auch meine Stelle für die Bachelorarbeit gefunden habe. Neben den ganzen wirklich schlechten Auswirkungen der Pandemie in den vergangenen Jahren, ist es aus biologischer Sicht aber auch eine sehr interessante Situation. Evolution und Forschung in einer so schnellen Zeit miterleben zu können, ist faszinierend.

Zum Glück fand das laufende Semester, mein fünftes, bislang vollkommen in Präsenz statt. Meine Fakultät hatte sich dafür entschied, auch wenn es zunächst im Herbst hieß, die Unis würden überlegen, wieder mehr Onlinelehre anzubieten, um Energiekosten zu sparen.

Damit wären wir beim zweiten großen Thema des Jahres angelangt, dem von Russland geführten Angriffskrieg auf die Ukraine. Als im Februar die ersten Nachrichten über die Invasion erschienen, saß ich im Homeoffice und verfolgte die Entwicklung der Situation die ganze Zeit mit, im Hintergrund lief den ganzen Tag „Tagesschau24“, was meine Konzentration auf das Studium schon etwas beeinflusste.

Da ich von meiner Familie in meinem Studium stark unterstützt werde, trifft mich die Preisentwicklung und Inflation nicht so stark wie viele meiner Kommilitonen. Gerade München ist für viele sowieso finanziell nur schwer zu stemmen. Wenn dann aber das Geld aus dem Nebenberuf nicht mehr ausreicht, um die Lebenskosten zu decken, dann wird es schwierig, sich auf das Studium zu konzentrieren. Auch die Bafög-Auszahlungen scheinen dieses Jahr etwas ins Stocken geraten zu sein. So kenne ich Kommilitonen, die bereits seit September auf die Auszahlung warten.

Nichtsdestotrotz war 2022 nicht nur negativer Natur, insbesondere die European Championships in München waren eine wirklich tolle Veranstaltung nach den vielen Einschränkungen im Jahr 2021. Für 2023 wünsche ich mir natürlich ein Ende der globalen Krisen. Persönlich hoffe ich meine Bachelorarbeit erfolgreich abschließen zu können und gut in den Master starten zu können.