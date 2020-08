Laufen von der Neckarquelle bis zur Rheinmündung

Der 377 Kilometer lange Neckarlauf startet am Sonntag, 30. August, an der Neckarquelle. Alle Läufer warten schon gespannt auf den Start.

„Laufen – Essen – Schlafen“ – das ist der Rhythmus für die Läufer ab 30. August. Der Tag geht früh los, denn bereits morgens um 7 Uhr startet der 377 Kilometer lange Lauf an der Neckarquelle. Es werden 59 Läufer teilnehmen, 16 Frauen und 43 Männer. Der Lauf endet am 5. September an der Mündung in den Rhein.

Die Teilnehmer sind in diesem Jahr bunt durchmischt: Die ältesten Teilnehmer sind die 80-jährige Berlinerin Sigrid Eichner und der 72-jährige Detlef Korioth aus Salzuflen. Zu den jüngeren Läufern gehören der aus München kommende 22-jährige Martin Zhang und die 34-jährige Katrin Neugebauer aus Stadthagen.

Viele Läufer reisen für diesen Tag extra aus anderen Ländern beziehungsweise Bundesländern an, zum Beispiel ein Österreicher, ein Japaner und ein Holländer, so Ingo Schulze, Pressesprecher des Neckarlaufs. Andere Läufer kommen aus Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Am Tag sollen durchschnittlich 54 Kilometer zurückgelegt werden.

Die Maximalzeit, die einem Läufer zur Verfügung steht, beträgt laut Schulze im Schnitt elf Minuten pro Kilometer. Die 59 Teilnehmer werden während des Neckarlaufs im Schnitt nach etwa zehn Kilometern versorgt. So gibt es auf der Strecke 28 Verpflegungspunkte.

Es sind insgesamt sieben Etappen geplant. Die erste große Etappe, die von den Läufern gemeistert werden muss, fängt an der Neckarquelle an und endet nach etwa 57 Kilometern in Sulz-Mühlheim. Der nächste Abschnitt führt nach Tübingen. Diese Strecke ist 47 Kilometer lang. Danach geht es für die Läufer für etwa 52 Kilometer nach Lichtenwald. Von Lichtenwald nach Besigheim in 69 Kilometern – dies ist die längste Strecke, die von den Teilnehmern zurückgelegt werden muss.

Im nächsten Teil endet nach 47 Kilometern der Abschnitt in Gundelsheim. Von dort aus geht es dann in das 57 Kilometer entfernte Neckargemünd. Das ist auch gleichzeitig der vorletzte Abschnitt. In der siebten und letzten Etappe werden noch mal 47 Kilometer zurückgelegt, bis die Läufer dann nach 377 Kilometern das Ziel in Mannheim-Sandhofen erreichen.

Doch wie sieht ein Tagesablauf von Läufern aus? Der Tag beginnt morgens um 5 Uhr. Nach dem Frühstück wird das Gepäck verladen. Die Läufer sind in zwei Gruppen eingeteilt, die jeweils getrennt voneinander um 7 Uhr starten. Danach wird gelaufen, und alle Teilnehmer werden auf ihrer Strecke an den 28 Verpflegungspunkten ausreichend bis zum Abendessen um 18 Uhr versorgt. Die Grundausrüstung besteht aus einem Schlafsack, einer Schlafunterlage und Besteck. Das eigene Smartphone darf natürlich auch nicht fehlen. Geschlafen wird an den verschiedenen Zwischenzielen in Turnhallen und aufgrund der Corona-Richtlinien gegebenenfalls auch mit den Schlafsäcken auf Feldern von Bauern, erklärt Schulze.

Das Startgeld beträgt laut Schulze 690 Euro, es wird mit 90 Euro pro Wettkampftag gerechnet.

Neben dem Veranstalter Thomas Dornburg wird der Neckarlauf von zwölf weiteren Personen betreut. Die Prognose von Schulze lautet, dass etwa 65 Prozent der Läufer nach sieben Etappen am Ziel ankommen.

Damit auch auf der richtigen Strecke gelaufen wird, kommen GPS-Systeme, Streckenbeschreibungen in Papierform, Papierpfeile und Sprühkreide zum Einsatz.

Auch während des Neckarlaufs gelten die üblichen Corona-Vorschriften. Hierfür wurde ein spezielles Hygienekonzept erstellt, teilt der Pressesprecher mit. Die Sieger erhalten einen Pokal und eine Erinnerungsgabe. Da eine so lange Strecke wie der Neckarlauf anspruchsvoll ist, sollte ein Läufer gewisse Voraussetzungen mitbringen: „Er sollte schon an mehreren Marathonveranstaltungen teilgenommen haben. Der Großteil der Läufer hat bereits etliche 1000 Kilometer hinter sich und betreibt es seit Jahren. Natürlich werden auch einige Unerfahrene dabei sein.“ Für 2021 seien noch ein Neckarlauf und ein Deutschlandlauf geplant. Im Jahr 2022 sei zudem ein Transeuropalauf geplant.