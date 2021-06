Lauf- und Walkingtreff startet am 9. Juni

Lindau (lz) - Nach über einem Jahr Pause startet am Mittwoch, 9. Juni, die diesjährige Lauftreffsaison. Seit über 40 Jahren bietet der Lauftreff des TV Reutin Walken, Nordic-Walken und Laufen – vom Anfänger bis zum Wettkampfteilnehmer und für Jung und Alt.

Für alle, die sich fit halten oder fit werden wollen ist die Teilnahme am Lauftreff bestens geeignet, teilt die Lauftreffgruppenleitung mit. Treffpunkt ist am Mittwochabend um 18.30 Uhr bei der Lauftreffhütte im Motzacher Wald. Gelaufen wird im Lindauer Hinterland. Dienstags um 9 Uhr trifft man sich bei der Therme Lindau. Gewalkt und gelaufen wird jeweils eine Stunde. Danach wird die Muskulatur gelockert und gedehnt. Durch die verschiedenen Leistungsgruppen kann jeder das für sich geeignete Walking- oder Lauftempo aussuchen. Die Teilnahme am Lauftreff ist kostenlos und es ist keine Vereinsmitgliedschaft erforderlich. Besonders willkommen sind auch Laufanfänger. Diese werden durch ein dosiertes Training und mit einem speziellen Trainingsplan an das Laufen herangeführt. Lauftreffleiter ist Manfred Tauscher, der mit 14 Lauftreffbetreuern des TV Reutin auf viele Teilnehmer hofft.