Lauchheimer Rathaus sollte Frauenhaus heißen

LAUCHHEIM - Pünktlich, nach dem fünften Schlag der Rathausuhr, haben die Bettelsacknarren gestern Nachmittag mit klingendem Spiel zum Sturm aufs Rathaus geblasen. Als Verstärkung hatten sie ihre Lauchfetzer unter Leitung von Bernd Egetenmeyer dabei.

Aber nicht nur das. Astrein intonierte ein Trompeter dann das Signal zur „Attacke“, mittels einer Leiter verschafften sich die Narren Zugang zum Rathaus und die Narrenpolizei nahm Bürgermeisterin Andrea Schnele fest, die nur geringen Widerstand leistete. Trotzdem wurde sie in eine Schandgeige gezwängt und in den Sitzungssaal abgeführt. Dort hatte sich schon viel närrisches Volk versammelt, unter den Aktiven des KVL waren auch Gardemädchen und Elferräte des Sportvereins.

Mit Gelassenheit ließ die Bürgermeisterin über sich ergehen, was man ihr an Untaten aus dem Stadtgeschehen vortrug. KVL-Vorsitzender Paul Dieter Hellinger hatte das in Verse gefasst. Auch Prinz Alfons Schönherr rechnete in seinem Prolog mit der Bürgermeisterin ab. Unter anderem forderte er eine Umbenennung des Rathauses in Frauenhaus, weil der Frauenanteil dort bald 99,99 Prozent betrage. Bis auf den letzten Platz gedrängt saßen zahlreiche Besucher und später ging’s in den Keller des für diesen Tag in „Gasthaus zum Rössle“ umbenannten Rathauses, wo „die Claudia vom SVL“ einschenkte.