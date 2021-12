Lastzug in Graben gerutscht

Die winterlichen Straßenverhältnisse am Freitagnachmittag wurden einem 33-jährigen Lkw-Fahrer zum Verhängnis. Der Mann fuhr laut Polizeibericht um 16 Uhr auf der L 308 von Altusried in Richtung Wuchzenhofen. Im Kurvenbereich kurz vor Wuchzenhofen kam der 26 Tonnen-Lastzug in einer Gefällstrecke ins Rutschen und konnte nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden. Erst ein Wassergraben beendete die Rutschpartie, wobei das Fahrzeug auf die Beifahrerseite umkippte.

Der Fahrer konnte sich unverletzt aus seinem Führerhaus befreien. Zur Bergung mussten zwei Kräne eingesetzt werden. Die L 308 war zur Bergung bis gegen 21 Uhr gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit Abbindearbeiten und Absperrmaßnahmen vor Ort tätig. Die Straßenmeisterei sperrte und leitete den Verkehr um. Erste Schätzungen geben den entstandenen Schaden am Lastzug mit 8000 Euro an. Der Fremdschaden an Verkehrseinrichtungen wird auf 500 Euro geschätzt, so die Polizei.