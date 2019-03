Lastwagenfahrer begeht Unfallflucht

Wangen (sz) - Eine Zeugin konnte am Donnerstag gegen 14.15 Uhr beobachten, wie ein 26-jähriger Lastwagenfahrer mit seinem Auflieger an der Einmündung „Am Maierhof“/“Im Niederdorf“ einen geparktes Auto touchierte. Nachdem die Zeugin den Lkw-Fahrer mit der Lichthupe zum Anhalten brachte, stieg der Beifahrer laut Polizeibericht aus und schaute sich den entstandenen Sachschaden an. Nach kurzer Zeit stieg er jedoch wieder in den Lkw ein und die beiden fuhren davon. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen und alarmierte die Polizei. Über den Fahrzeughalter konnte der Verursacher ausfindig gemacht und zur Unfallstelle zurückgeholt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde an Ort und Stelle der Führerschein beschlagnahmt. Am Auto war ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstanden. Wegen Verkehrsunfallflucht muss sich nun der Lastwagenfahrer verantworten.