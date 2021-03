Lastwagen unter Brücke eingeklemmt

Am Dienstagmorgen ist ein Lastwagen in Schwäbisch Hall unter einer Brücke steckengeblieben. Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr, als der 25-jährige Fahrer eines Lastwagens das Kocherufer entlangfuhr. Als er unter der Henkersbrücke in der Schwäbisch Haller Innenstadt hindurchfahren wollte, blieb der Wagen mit dem Aufbau seines Fahrzeugs an der Brücke hängen. Die Durchfahrt unter der Brücke ist nur für Fahrzeuge mit maximal zwei Metern Höhe freigegeben. Das Fahrzeug musste in der Folge abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.