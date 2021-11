Lastwagen überschlägt sich mehrfach

In Meßkirch ist es am Montag laut Polizeimeldung zu einem Unfall auf der Bundesstraße 311 gekommen. Der 20-jährige Lastwagenfahrer und sein 21-jähriger Beifahrer kamen auf Höhe des Altstadtparkplatzes aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf der mit Schneematsch bedeckten Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lastwagen rutschte eine mehrere Meter tiefe Böschung hinunter und überschlug sich mehrfach. Die beiden Insassen konnten selbstständig das Führerhaus verlassen und wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Lastkraftwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 35 000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung.