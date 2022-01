Lastwagen stößt mit Auto zusammen

Verletzungen hat eine Autofahrerin erlitten, die am Montagmorgen gegen 10 Uhr auf der B32 auf Höhe der Einmündung Scheerer Straße mit einem Lastwagen zusammengestoßen ist. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, wollte der 71-jährige Schwerlastfahrer nach links auf die Bundesstraße in Richtung Scheer einbiegen und übersah dabei die Fiat-Lenkerin, die nach Herbertingen unterwegs war. Die 47 Jahre alte Fahrerin wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, ihr Auto musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher gibt an, dass die 47-Jährige die Blinker gesetzt hatte und er deshalb davon ausging, dass die Fahrerin abbiegen wollte.