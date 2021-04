Lastwagen schiebt Audi von der Straße

Friedrichshafen (sz) - In Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 20.45 Uhr im Bereich des Maybachplatzes ereignet hat, musste ein 28-jähriger Autofahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 45-jähriger Lastwagenfahrer befuhr die linke der beiden Fahrspuren der Maybachstraße in Fahrtrichtung Überlingen. Aufgrund einer roten Ampel musste er verkehrsbedingt anhalten. Als diese auf Grün umschaltete, wechselte er mit seinem Gespann auf den rechten Fahrstreifen und übersah dabei den Audi des zu diesem Zeitpunkt neben ihm fahrenden 28-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Audi gedreht und kam im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Der Audi-Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Während am Lastwagen etwa 2000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser am Audi auf rund 30 000 Euro beziffert. Der Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Totalschaden vom Abschleppdienst geborgen werden.