Lastwagen kippt in Bad Schussenried zur Seite - Ortsdurchfahrt für mehrere Stunden gesperrt

Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag im Schussenrieder Ortsteil Reichenbach an einer abnickenden Vorfahrtsstraße. Wie die Beamten berichten, hatte der Lastwagen eine Absetzmulde Brennholz geladen. "Vermutlich hatte der 54-jährige Fahrer für diesen Straßenverlauf eine zu hohe Geschwindigkeit", heißt es in einer Mitteilung.

Der Lastwagen kippte auf die rechte Seite und blieb dann im 45 Grad Winkel auf den rechten Rädern stehen. Dabei verteilte sich die Ladung bis zu den Stufen des Dorfgemeinschaftshauses.

Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden am Lastwagen steht noch nicht fest. Die Feuerwehr Reichenbach musste auslaufendes Öl und Diesel abbinden. Die Ortsdurchfahrt war bis 21.25 Uhr gesperrt.