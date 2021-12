Lastwagen fährt 20-jährigen Fußgänger an

Glück im Unglück hatte am Donnerstag gegen 6.45 Uhr ein 20-jähriger Fußgänger, der von einem Lastwagen in der Donaustraße angefahren wurde.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der bislang noch unbekannte Lkw-Fahrer von der Riedlinger Straße in die Donaustraße ein und erfasste hierbei mit dem vorderen rechten Fahrzeugeck den von links nach rechts querenden Fußgänger, der an den Fahrbahnrand geschleudert wurde. Der Lkw-Fahrer hielt zunächst an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des 20-Jährigen. Zudem bot er dem 20-Jährigen mehrmals an, einen Rettungswagen zu verständigen, was dieser aber ablehnte.

Nach etwa einer Stunde verspürte der junge Mann Schmerzen und verständigte die Polizei. Der Polizeiposten Mengen ist nun auf der Suche nach einem grün-schwarzen Sattelzug mit einer Mercedes-Zugmaschine. Der Auflieger soll grau ohne Plane und offen gewesen sein.