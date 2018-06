Lastwagen fährt an Bushaltestelle in Menschengruppe - Verletzte

Duisburg (dpa) - Ein Lastwagen ist an einer Bushaltestelle in Duisburg in eine Gruppe von wartenden Fahrgästen gefahren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden bei dem Unfall fünf Menschen verletzt. Unter den Verletzten sind zwei Schülerinnen im Alter von 10 und 17 Jahren. Der Hänger des mit Schotter beladenen Lasters kippte um und verteilte die Ladung über die Straße. Die Feuerwehr suche unter dem Schotter nach möglichen weiteren Unfallopfern, wie ein Polizeisprecher sagte.