Aichstetten (sz) - Einem vorausfahrenden Lastwagen aufgefahren ist ein Mercedesfahrer am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr auf der A 96 in Richtung Memmingen. Kurz nach der Anschlussstelle Aichstetten wollte der 51-jährige Fahrer den vor ihm fahrenden Lastwagen überholen, bemerkte aber beim Ausscheren auf die linke Spur ein sich von hinten schnell näherndes Fahrzeug. Er scherte wieder auf die rechte Spur ein, konnte aber die Kollision mit dem Auflieger des Lasters nicht mehr verhindern. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von etwa 17 000 Euro. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilt.