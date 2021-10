Lastenrad für Hannah und ihre Mutter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Meckenbeuren - Vor kurzem gab es den gemeinsamen Termin bei Hannah und ihrer Mutter zur Übergabe eines Lastenrades. Der Verein Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben e.V. ist aufgrund eines Hinweises der Koordinatorin des Ambulanten Kinderhospizdienstes AMALIE, Elisabeth Mogg, aufmerksam geworden auf Hannah, ein schwerstbehindertes Mädchen und ihre Mutter Christine. Schnell war klar, dass es für Hannah eine große Bereicherung wäre, gemeinsam mit ihrer Mutter Ausflüge in die Umgebung zu machen. So entstand die Idee, dies mit einem Lastenrad zu ermöglichen, einem elektrisch unterstützen Fahrrad bei dem Hannah bequem und gesichert sitzen und mitfahren kann. Da die Kosten für das Rad für den neuen Verein zu groß waren, wurde ein Partner für diese Aktion gesucht. Dieser war schnell gefunden mit dem Verein „Zusammen Berge versetzen“ aus Eberhardzell. Auch ein junger Verein, der sich zum Ziel gemacht hat Menschen zu unterstützen und zu helfen. Somit wurde es möglich, dass Hannah jetzt mit Ihrer Mutter Ausflüge in die Umgebung machen kann und in die Natur kommt, wobei sie sichtlich riesigen Spaß hat. Bisher war der Radius mit dem Rollstuhl doch sehr klein und eingeschränkt.

Herzlichen DANK an alle Beteiligten: AMALIE, Zusammen Berge versetzen e.V:, unsere Mitglieder und Spender von Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben e.V.