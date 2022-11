Lars Bornschein liest Bierdeckel-Gedichte

Tuttlingen (sz) - Lars Bornschein liest am Freitag, 11. November, um 19.30 Uhr Bierdeckel-Gedichte im Begegnungsrestaurant Aladin & Frieda. Seit er denken kann, schreibt Lars Bornschein Gedichte frei nach dem Motto „Es ist so schön, hier mit dir zu sitzen und nur darüber zu reden, wie schön es ist hier zu sitzen mit dir“. Seine Spezialität ist es, alltägliche Situationen so zu verdichten, dass eine oft humorvolle Mehrdeutigkeit entsteht, heißt es in der Vorschau. Es sind Gedichte, die sich auf den ersten Blick schnell erschließen, aber einen Widerhaken haben, an dem man hängen bleibt. Zu seinen Themen gehören die vielen Facetten menschlicher Beziehungen, ebenso wie das Aufgreifen aktuellen Tagesgeschehens und das Schreiben über Schramberg, seine Heimatstadt.

Lars Bornschein hat inzwischen fünf Gedichtbände veröffentlicht. In den Räumen von Aladin & Frieda wird Lars Bornschein einen unterhaltsamen Querschnitt aus seinen Büchern zum Besten geben. Die Lesung findet am Freitag, 11. November um 19.30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Wer möchte, kann etwas in den Künstler-Hut werfen.