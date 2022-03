So bekommen Verbraucher Geld bei zu langsamer Internet-Geschwindigkeit zurück

Internetanbieter halten oft nicht, was sie versprechen: Die gelieferte Geschwindigkeit entspricht sogar häufig nur einem Bruchteil dessen, was im Vertrag vereinbart wird. Deshalb lohnt sich für jeden ein Test der Internetgeschwindigkeit. Schwäbische.de zeigt, was Sie tun sollten, wenn Ihnen ihr Anbieter nicht die vereinbarte Bandbreite zur Verfügung stellt und wie Sie ihrem Provider rechtmäßig die Rechnung kürzen dürfen.

Warum sollten Sie die Internetgeschwindigkeit überprüfen?

Internetanbieter versprechen ihren Kunden gerne schnelle Verbindungen, doch gerade im ländlichen Raum kommen oft weniger Megabit pro Sekunde (Mbit) beim Verbraucher an, wie im Vertrag vereinbart wurden. Das ist ärgerlich - denn, sie bezahlen unter Umständen für eine Leistung, die sie gar nicht nutzen. Dabei müssen Anbieter von Internettarifen die für Kunden verfügbare Übertragungsrate vorab überprüfen.

Wo finden Verbraucher die vereinbarte Übertragungsrate?

Provider müssen potenzielle Kunden vor Vertragsabschluss über die erwartbare Internetgeschwindigkeit informieren. Gibt es schon einen bestehenden Vertrag, finden sie darin die ihnen zustehende minimale und maximale Internetgeschwindigkeit.

Beim Blick in den Vertrag ist ein wenig Vorsicht geboten: In der Regel werden Datenübertragungsgeschwindigkeiten immer in Megabit pro Sekunde (Mbit) angegeben. Das sollten Verbraucher nicht mit Megabyte pro Sekunde (MB/s) verwechseln, einer Einheit, die für Speichergrößen verwendet wird.

Ein Bit (binary digit) ist die kleinste Informationseinheit eines Rechners und entspricht den Zuständen "Strom an" und "Strom aus" - werden 8 Bits zusammengefasst, ergeben sie 1 Byte - die kleinste mögliche Datenmenge. Eine 40-Mbit-Leitung entspricht deshalb einer Downloadrate von 5 MB pro Sekunde. Die angegebene Übertragungsrate muss einer Überprüfung standhalten, ansonsten können Verbraucher gegen den Anbieter vorgehen.

Welche Rechte können Kunden beim Anbieter geltend machen?

Das Telekommunikationsgesetz besagt, wenn das Internet kontinuierlich zu langsam ist oder regelmäßig ausfällt, können Kunden Geld zurückfordern oder vom Vertrag zurücktreten. Die neue Regelung stärkt seit Dezember letzten Jahres die Rechte der Verbraucher - wer feststellt, dass die Leistung nur Dreiviertel der vorgesehenen Übertragungsrate entspricht, sollte auch 25 Prozent weniger Geld bezahlen.

Doch Kunden müssen nachweisen, dass der Anbieter den Tarif nicht erfüllt. Wer ganz aus dem Vertrag aussteigen möchte, der muss dem Provider die Möglichkeit geben nachzubessern. Deshalb sollten sie in diesem Fall ihrem Anbieter die Leistungsstörungen anzeigen und ihn schriftlich auffordern, innerhalb von 14 Tagen die vereinbarte Leistung herzustellen.

Wie lässt sich die Geschwindigkeit ihres Internets messen?

Verbraucher können mit dem Programm "Breitband Messung" der Bundesnetzagentur testen, ob die Internetgeschwindigkeit, wie mit dem Anbieter vereinbart, erreicht wird. Dafür müssen gefrustete Internetnutzer die "Desktop-App", die als Programm für Windows, MacOS und Linux zur Verfügung steht, downloaden und installieren.

Insgesamt müssen Kunden an drei unterschiedlichen Tagen 30 Mal die Übertragungsrate dokumentieren. Zwischen den Messtagen ist ein Abstand von jeweils einem Kalendertag einzuhalten, darüber hinaus ist eine Verteilung der Messungen über den Messtag vorgesehen. Die vorgeschriebene Testreihe muss innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Die Messungen sind also recht aufwändig, aber können sich auszahlen.

Lohnt sich der Aufwand für die Messungen überhaupt?

Wie die Bundesnetzagentur mitteilt, wurden seit Dezember knapp 15.000 Messprotokolle ausgewertet und an Verbraucher ausgegeben. Dabei sei „fast ausschließlich“ ein Minderungsanspruch festgestellt worden — die Leistung hatte also so große Mängel, dass die Verbraucher einen Anspruch auf eine niedrigere Bezahlung hatten. Wie hoch die Minderung ist, besagen die Protokolle nicht — das müssen Verbraucher mit ihren Anbietern klären.

Ein erster Anhaltspunkt, ob eine schlechtere Internetverbindung, wie mit dem Provider vereinbart, vorliegt, kann ein einfacher Speedtest im Internet sein. Viele Internetanbieter oder Computermagazine bieten webbasierte Messtools an. Verbraucher sollten den Test am besten über das LAN-Kabel durchführen, um ein realistisches Messergebnis zu bekommen.

Testende sollten nicht nur auf die erreichte Download- und Upload-Geschwindigkeit achten, sondern auch auf den Ping (Latenz). Dieser gibt die Antwortzeit einer Internetverbindung an. Also welchen Zeitraum, ein Datenpaket von Ihrem Gerät zu einem Server im Internet und wieder zurück benötigt. Bei schnellem Internet sollte der Ping-Wert unter 30 Millisekunden liegen, in jedem Fall aber unter 50 Millisekunden.

Was muss bei den Messungen außerdem beachtet werden?

Die Regelungen für korrekte Messungen zum Nachweis einer Minderleistung sind in der Desktop-App hinterlegt, sodass Verbraucher lediglich die Messungen nach den Anweisungen durchführen müssen. So muss beispielsweise der PC per LAN-Kabel direkt mit dem Router verbunden sein, um Probleme mit dem WLAN auszuschließen - dieses muss deaktiviert werden.

Am Ende einer Messkampagne erhalten Sie ein Messprotokoll mit der Aussage, ob eine nicht vertragskonforme Leistung vorliegt. Das Protokoll können Sie Ihrem Anbieter zum Nachweis einer Minderleistung vorlegen und ihm die Zahlung kürzen.

Dürfen Kunden bei Minderleistung einfach weniger zahlen?

Theoretisch ja - doch Verbraucherschützer Felix Flosbach von der Verbraucherzentrale NRW moniert, dass die Höhe des Anspruches selten klar sei — Kunden müssten nach Sichtung des Protokolls selbst entscheiden, wie viel sie weniger zahlen. Die Internetanbieter böten dann häufig nur einen geringen Preisabschlag und erklärten nicht, wie sie auf den Betrag kämen: „Mehr Transparenz der Provider wäre hilfreich.“

Tatsächlich könnte sich die Situation für die Verbraucher bald verbessern. Denn Bundesnetzagentur-Präsident Müller sagte, seine Behörde stehe „im Interesse der Kundinnen und Kunden im Dialog mit der Branche, um vereinfachte Entschädigungsmodelle zu erreichen“.

Wie reagieren die Internetanbieter auf die Messungen?

Ein Sprecher der Deutschen Telekom sagte, man erhalte relativ wenige Messprotokolle von den Kunden. In den vergangen zwei Monaten seien es durchschnittlich zehn pro Tag gewesen. „Wir suchen dann immer nach einer kulanten Lösung“, sagte er.

„Wenn nach Klärung der Ursache für das Messergebnis ein Anspruch besteht, gewähren wir selbstverständlich eine Minderung auf den monatlichen Betrag.“ Vodafone teilte mit, dass bisher „wenige“ Kunden vom Minderungsrecht Gebrauch gemacht hätten. „Zahlen veröffentlichen wir dazu nicht“, sagte ein Sprecher.