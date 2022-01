Langnauer CDU übt scharfe Kritik an Luchas Plänen zur Klinik-Schließung

Zentrales Thema bei der Vorstandssitzung zum Jahresauftakt des CDU-Ortsverbandes Langnau/Laimnau ist kürzlich die drohende Schließung der Klinik Tettnang gewesen. „Die Klinik in Tettnang muss erhalten bleiben“, dies war das einstimmige Fazit, schreibt der Ortsverband in einer Pressemitteilung.

Die anwesenden Mitglieder zeigten sich demnach frustriert über die Aussage von Landessozialminister Manne Luche, die Klinik in Tettnang schließen zu wollen. Allein schon wegen der erst erfolgten Landesförderung des Um- und Neubaus der Operationssäle mit mehr als 5 Millionen Euro sei eine solche Aussage zum jetzigen Zeitpunkt in keiner Weise angebracht, so die Langnauer Christdemokraten.

Privatisierung als Hauptproblem

„Mit einer derartigen Ankündigung demontiert man nicht nur die Ärzte und das Pflegepersonal, man verliert damit letztendlich die besten Leute“, meinte Vorstandsmitglied Georg Eisele. Josefine Birk sah die Problematik in der vergangenen Zentralisierung der Krankenhäuser. Weil sich die öffentliche Hand oftmals als Betreiber zurückgezogen habe, müsse bei den Privatbetreibern jetzt hart gewirtschaftet werden und unterm Strich etwas herauskommen. „Unser Gesundheitssystem wird durch die Privatisierung erst richtig krank“, monierte sie.

Den guten überregionalen Ruf der Tettnanger Klinik führte Beisitzer Claudio Meichle an. Für viele junge Familien sei die Gynäkologie und Geburtshilfe in Tettnang eine wertvolle und vertrauensvolle Anlaufstelle, um einen neuen Erdenbürger zu begrüßen. Das Hinterland von Tettnang dürfe von der Krankenhausversorgung nicht abgehängt werden, konstatierte Ortschaftsrat Alexander Lanz. Aus seiner Sicht müsse es für Besucher von Patienten zeitlich wie wegetechnisch auch noch vertretbar sein, einen Krankenhausbesuch zu machen.

CDU will Gespräch mit Landtagsmitgliedern suchen

Einig war man sich, dass jetzt dringlich und aktiv gehandelt werden müsse, um mit vereinten politischen Kräften der Tettnanger Klinik eine gute Zukunft zu geben. Die vom grünen Minister hervorgerufene Diskussion um deren Schließung müsse daher schnellstmöglich ein Ende finden. Da aus Langnau bislang keinerlei Signale zum Erhalt der Klinik in Richtung Politik ausgegangen seien, werden die Langnauer Christdemokraten das Gespräch mit den CDU- Sozialausschussmitgliedern im Stuttgarter Landtag veranlassen und zeitnah suchen.

Im weiteren Verlauf der Sitzung ging es um das CDU-Jahresprogramm und besonders um die bevorstehende 900-Jahr-Feier von zehn Weilern in der Ortschaft Langnau, bei der sich der CDU-Ortsverband zusammen mit dem Kapellenverein Wielandsweiler mit einer Maiandacht und der Aufführung des „Hiltensweiler Heimatliedes“ am 28. Mai einbringen wird.