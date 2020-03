Langlaufverein sucht neuen Pressewart

Es ist schon zur Tradition geworden, die jährliche Mitgliederversammlung vom Skilanglauf-Loipe Atzenberger Höhe in Menzenweiler in der beheizten „Strohhütte“ der Funkenbauer abzuhalten. Die beiden Vorsitzenden Christa Creutzfeld und Roland Roth verabschiedeten ihren seit Vereinsgründung begleitenden Vereinskameraden, Pressereferenten und Fotografen Artur K. M. Bay in den verdienten Vereinsruhestand. Bay hatte in diesen vielen Jahren seinen Verein mit Fotografie und durch laufende Berichterstattung unterstützt. Mit einer Laudatio und einem großen Geschenkkorb zollte ihm die Vorstandschaft Dank und Anerkennung.

Christa Creutzfeld begrüßte Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins, Bürgermeister, Ortschafts- und Gemeinderäte. Derzeit seien um die 140 Mitglieder im Verein. Roland Roth überraschte die Zuhörer wie gewohnt mit Witz und Humor aber auch sehr sachlich gepaart mit höchster Kompetenz. Im Rückblick auf das vergangene Jahr stellte Roth fest, dass durch die Inventur der Loipenschilder noch fehlende ergänzt werden konnten, eine Wegüberquerung ideal gestaltet und Gerätschaften gewartet werden konnten.

Mittlerweile sei der Verein rundum gut aufgestellt. Man müsse sich auf Wetterprobleme einstellen, denn mittlerweile sei der Schneefall nicht mehr so zuverlässig wie früher. Er bat darum, nach einem neuen Pressereferenten und weiteren Mitarbeitern bei der Loipenarbeit an den vier Routen mit einer Gesamtlänge von 30 Kilometern zu suchen. Die Loipenkarte sei auch eine Wanderkarte. Also werden diese Wege ganzjährig frequentiert und somit seien die Werbetafeln ganzjährig aussagekräftig im Einsatz. Neue Verträge über die Werbung seien für Ende 2021 vorgesehen.

Aus dem Kassenbericht von Waltraud Hölz durften die Mitglieder eine solide und zuverlässige Finanzverwaltung entnehmen. Durch Sponsoren und das große Eigenengagement der Mitglieder werde die Kasse erheblich unterstützt, so Hölz. Bürgermeister Roland Haug dankte den Mitgliedern für die Treue zum Verein. Hier werde kein Saisongeschäft betrieben. Die Skilanglauf-Loipe Atzenberger Höhe sei ganzjährig parat und gewappnet für die verschiedensten Aufgaben. Die Mitglieder seien Naturschützer und Naturliebhaber und zeigen damit die Liebe zu diesem Stück Heimat. Die Arbeit im Ehrenamt sei ein unschätzbares Gut für die Gesellschaft, so Haug weiter.

Die Mitglieder beschlossen einstimmig eine erforderliche Satzungsänderung wegen des Datenschutzgesetzes. Das Geschäftsjahr soll weiter das Kalenderjahr bleiben und eine Mitgliedschaft in weiteren Dachverbänden wird wegen hoher Kosten und geringem Nutzen nicht vorgenommen. Umgestellt werden soll ab dem nächsten Jahr der Wahlturnus in ein rollierendes System, wo jedes Jahr jeweils die Hälfte der Vorstandschaft für weitere zwei Jahre zur Wahl gestellt wird.