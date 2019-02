Langlaufspaß und Aussicht auf der Hattinger Loipe

Immendingen-Hattingen (frdr) - Die Hattinger Loipe lädt ein, die Langlaufski anzuschnallen. Die Gemeinde Immendingen hat mit dem Präparieren der Strecke dafür gesorgt, dass Wintersport quasi vor der Haustüre möglich ist. Die Loipe lockt Einheimische und Wintersportler aus der Umgebung, insbesondere dem tiefer gelegenen Hegau an. „Einfach wunderbar“, so die Begeisterung der Nutzer. Diese wird gesteigert, wenn es die Fernsicht erlaubt, bei dem Vergnügen die Alpenkette sehen zu können. Die Hattinger Loipe hat eine Länge von zehn Kilometern. Für weniger Trainierte bietet sie eine Abkürzung. Der Einstieg kann wahlweise beim Hattinger Friedhof oder auf der Höhe beim Berggasthaus „Windegg“ erfolgen. Dort besteht Anschluss an die Emminger Loipe. An beiden Stellen gibt es ausreichende Parkmöglichkeiten.